Del dia de les primeres eleccions

Plaça de la Immaculada 1977 - 2025

El 15 de juny de 1977, es van celebrar eleccions generals, les primeres després de la dictadura. Fa, doncs, una mica més de 48 anys que es va poder viure una jornada festiva, plena de persones que anaven a votar amb il·lusió i amb esperança de canvis a la societat i a la política. Seria bo poder parlar amb moltes d’elles, per veure si el que somiaven, va acabar sent realitat.

Però aquest seria un debat diferent de la funció que té aquesta secció, la de comprovar com eren algunes ubicacions en el passat i en què s’han convertit. Això no obsta perquè es pugui fer una mica de crònica dels fets o explicar anècdotes, un costum, per cert, que en les primeres togades d’eleccions era molt comú.



Es llegia a mitjans que algú va anar de president de taula vestit de pallasso, o que algú pretenia votar exhibint el carnet de soci d’un club esportiu, en comptes d’un document oficial. Eren històries que, pel que sigui, agradaven a l’època i que, potser perquè ara ja no es fan, han anat passant a les pàgines de l’oblit.

Aquest edifici



A la imatge més antiga veiem un eixam de ciutadans que esperaven el seu torn, a aquest edifici de la plaça de la Immaculada, al barri d’Ègara, on en els nostres dies hi ha un centre de formació d’adults. A la porta es deixa entreveure un parell de policies que, se suposa, eren els garants de l’ordre i que ningú protagonitzés cap altercat. Es va votar, trencant amb el passat o, si més no, amb aquesta intenció. Eren altres temps, ni millors ni pitjors.