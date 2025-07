Gent ballant i un senyor llegint el diari

Passeig del Comte d’Ègara (1976-2025)

La fotografia més antiga de les dues està etiquetada com la desena edició del concurs regional de sardanes. D’entrada, s’ha de donar per bo, encara que podria ser que faltessin alguns detalls o algun no fos del tot cert. Amb les imatges del passat que van sortint a aquesta secció passa sovint, que manca informació i, per això, poden haver-hi dubtes, més serioses o menys. El que és irrefutable és que pertanyen a l’arxiu d’aquest diari.

Per tercer dia consecutiu i per últim, de moment, s’aborda la temàtica de les sardanes que, en aquest cas, tenen com a paisatge el passeig del Comte d’Ègara. A la foto més vella, que és de 1976, any de la mort del ciclista italià Olimpio Bizzi, es pot observar a moltes persones expectants amb l’espectacle dansaire que tenen a davant, excepte un senyor de la part esquerra, que no para atenció i es mira un diari.

Vol dir això que aquest home no tenia gens d’interès en les sardanes que s’estaven desenvolupant davant seu? Hi va anar obligat i, per això, preferia llegir les pàgines de successos o riure amb l’acudit del dia? Són enigmes que sembla que quedaran a l’aire, però la màgia d’aquesta secció pot amb tot. Veurem els pròxims dies.

Al fons de tot, torna a emergir el monument als Caiguts, que va i ve a aquest espai sempre que hi ha alguna instantània a prop d’aquesta ubicació de la ciutat. El contrast és magnífic, una demostració de cultura tradicional catalana davant d’una construcció franquista.