Una dansa d’aquí i uns detalls curiosos

Parc de Vallparadís (1979-2025)

La sardana és, com moltes d’altres, una senya d’identitat catalana. És la dansa tradicional del país que es caracteritza perquè es balla fent una rotllana, el que li confereix una sensació de pinya i d’esforç comú. A aquesta ciutat hi ha diverses colles que s’hi dediquen i és habitual que hi hagi aplecs, com el que es veu a la fotografia antiga de les que apareixen avui. Segons estava etiquetada, la imatge és del III Aplec, celebrat l’any 1979.

Aplec de Sardanes Parc de Vallparadis 1979

Ramon Navarro/Arxiu Diari de Terrassa

Parc de Vallparadís

Uma Jareño

L’escenari? El que llavors s’acostumava a anomenar com a torrent de Vallparadís, ara amb el títol de parc. Les denominacions van canviant, tot i que l’essència pugui ser la mateixa. Els noms populars acostumen a ser els que, finalment i a la llarga, són els prevalents, encara que, en aquest cas, poc tingui a veure.

Si ens fixem detingudament en la instantània més vella, feta a 1979, any en què es va estrenar “1941”, pel·lícula de Steven Spielberg, comprovarem diverses petites escenes. Dominen les rotllanes, amb persones de diverses edats en el moment d’executar una sardana. Però també es veuen alguns infants que ho segueixen i d’esquena a qui va fer la fotografia.

Arriben al lloc

A la dreta, una dona i, suposadament la seva filla, arriben al lloc. La persona adulta somrient, la més jove amb posat seriós. A l’esquerra i a la part de dalt, es veu com una mena tendal on es veu als músics interpretant la melodia que tocava en aquells instants. Els altaveus, molt d’aquells temps, també són un element força curiós.