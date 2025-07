Gegants, un cop més, i dates coincidents

Plaça Vella 1980 - 2025

Per si havien sortit poc els gegants a aquest diari en les últimes edicions, aquí arriba una nova fotografia del passat on els podem veure ben preparats, abans del ball de plaça de llavors. La instantània antiga és de 1980, any de la creació de l’escultura “Man Enters the Cosmos”, de Henry Moore i que es troba a Chicago, i deixa ben clar que, en aquella oportunitat i com passa aquest 2025, la Festa Major de la ciutat es va celebrar del 4 al 9 de juliol.

Plaça Vella 1980

Arxiu Diari de Terrassa

Plaça Vella

Alberto Tallón



Casualitat? Totalment. Tenint en compte que les dates d’aquesta celebració fluctuen cada temporada i depenen del calendari, la coincidència ha estat una autèntica xamba, per no dir un xurro com una casa de pagès o com una catedral. A vegades passen aquestes coses i no cal donar voltes ni buscar explicacions, ni esotèriques ni científiques. Passen i punt.



Entrant en altres detalls, és força curiosa la pancarta o aquesta mena de llençol que publicita la revista “Al Vent”, amb una frase final que no acaba de ser molt intel·ligible. Algú, possiblement, sabria desxifrar-la. Restem a l’espera.

On hi havia

També podem contemplar el local on hi havia la Llibreria Tarrasa, al costat ben bé de l’edifici del Sant Esperit. Comparant el paisatge amb la foto actual, es veu que tota aquella construcció va traspassar i se’n va edificar una de nova. Tot en si, es veu molt més dels nostres dies. La ciutat, en els anys posteriors, va anar variant en molts sentits, en especial pel que fa a places, carrers i avingudes. Va ser un canvi per adaptar-se als nous aires.