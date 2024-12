Un encreuament i un episodi amarg

Carrer del Gasòmetre 1976 – 2024

La història del pas a nivell a aquesta ciutat és una història que té un final i no hi ha pròrroga. Molt presents fa uns anys, el soterrament de les estacions del Nord i dels Catalans va promoure la seva desaparició. És el cas del que podem contemplar a la imatge del passat d’avui, que és de 1976, any en què el suec Anders Gärderud va guanyar l’or dels 3.000 obstacles en els Jocs Olímpics de Montreal.

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui

Aquest pas a nivell estava situat al carrer del Gasòmetre i, ara fa una pila d’anys, un dels trens que circulava per aquesta part de la via, va arrollar un cotxe i van morir les cinc persones que anaven a dins. Ho explicava el “Tarrasa Información” del 27 de desembre de 1966.

Zona de risc

Un pas a nivell era considerat com una zona de risc, precisament per aquest motiu, que podia haver-hi accidents. Els pares alertaven als fills que havien de travessar un pas a nivell per anar a l’escola, per exemple i, els recordaven que hi havia una campana que avisava que es baixaven les barreres i, per tant, el tren estava a punt d’arribar.

Com ha canviat la informació que, en la notícia publicada llavors sobre aquell fet luctuós, es deia el nom del maquinista i també el del responsable del tren. Són detalls que, en l’actualitat, no s’acostumen a escriure en les notícies que puguin ser similars. Un encreuament com és el pas a nivell era un mal menor que, el temps, ha deixat en desús a molts llocs, però encara en podem trobar en alguns llocs. La voluntat, en general, és la seva definitiva supressió.