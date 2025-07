Carrer Cremat (1997-2025)

L’edifici que surt a les dues fotografies d’avui és la Casa del Poble que, com explica l’historiador Bernat Pizà en el seu blog, aquest “immoble va ser fins al 1939 el veritable centre social de les classes populars de Terrassa”. Va ser la seu d’ERC i, prop de l’inici de la dècada dels 2000, des del consistori es va determinar que l’edifici estava “en perill d’ensorrament”. Aquesta formació reclama que des del govern espanyol li tornin el que fou seu per, més tard, atorgar la seva gestió a l’Ajuntament. De moment, res de res.

Casa del Poble carrer Cremat 1997

Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa

Casa del Poble carrer Cremat

Alberto Tallón

A la porta de la construcció i al seu voltant, que dona al carrer Cremat, hi ha plaques i altres elements que recorden la seva història. A la instantània més vella, que és de 1997, any del llançament als Estats Units de la segona part del videojoc “Quake”, es veu una pintada de color lila a la paret, que diu clarament “Arriba España” i, a la porta, es veu una mena de dibuix que escenifica accions no gaire agradables. No cal saber-ne un niu per detectar l’animadversió manifestada, des d’un punt polític totalment oposat. El rellotge sembla no córrer.....

Ja no hi són

Com es pot observar a la fotografia actual, aquestes mostres ja no hi són. A diferència de la imatge de l’edició d’ahir, no veiem com es van retirar les pintades ni cap operari fent servir una màquina per esborrar-les. A algú li va tocar posar-s’hi o a alguns, tot podria ser. Demà tornarà a sortir una pintada, en aquesta ocasió, no política, si bé, indirectament, sí que té certes connotacions.