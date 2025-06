Un aparell obsolet i una actuació sòbria

Carrer de la Font Vella (1998-2025)

L’inquietant món de les pintades sol tenir una incidència més comuna a la secció veïna d’aquesta, la de la “Foto del dia”, però durant uns dies, aquest espai prendrà el relleu i s’ocuparà de recordar-ne algunes del passat. Algunes de més recordades i altres de més banals o sense una gran història al darrere. La imatge més vella de les que apareixen en aquesta edició, que és del 1998, any de l’estrena de l’obra de teatre “El otro William”, de Jaime Salom, se situa a la Font Vella i, més en concret, a una de les parets de la Casa Alegre de Sagrera.

Casa Alegre carrer Font Vella 1998

Ricard Domènech

Casa Alegre carrer Font Vella

Alberto Tallón

Un home, tot de blanc, s’encarrega de la tasca d’esborrar el que, abans, algú o alguns havien escrit a les parets. Molt clarament, el que es diu molt clarament, no s’endevina el que van posar, si més no el tros que esborra o ho intenta l’operari. Sí que es pot llegir, a la part dreta, tot un clàssic de les pintades a aquesta ciutat, “No al 4rt Cinturó”. L’aparell que utilitza, molt probablement, està obsolet, com moltes altres coses i, avui en dia, es farien servir altres mètodes. Però a la instantània de fa més temps, l’home aparenta tenir una bona traça per intentar que les pintades siguin un record pretèrit.

Per molts motius

Com es veurà a les següents entregues, de pintades se’n fan per molts motius o intencions. No sempre són de caràcter reivindicatiu, ni tan sols fan referència a qüestions polítiques. Poden ser amb al·lusions esportives, que també se’n fan o, també, poden ser reflexions filosòfiques o, fins i tot, declaracions d’amor. Un munt de possibilitats.