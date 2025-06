Plaça d’Anna Santamaria i Tusell (1980-2025)

Quan es va fer la foto del passat, que és de 1980, any en què va finalitzar la sèrie televisiva mexicana “El Chavo del 8”, aquesta plaça encara no recordava a l’Anna Santamaria i Tusell, promotora cultural i professora de català com se la defineix en algunes fonts. Popularment, llavors, i encara se l’anomena així de vegades, era “la plaça de l’Airina”, ja que està al costat d’aquesta escola.

Plaça d’Anna Santamaria i Tusell 1980

Arxiu Diari de Terrassa

Plaça d’Anna Santamaria i Tusell

Alberto Tallón



Ara, a la plaça ja no hi ha una de les oficines d’ocupació de la ciutat, en aquells temps “Oficina de Empleo”. Està tot tapiat i ja no hi ha cap local, ni comercial ni administratiu ni relacionat amb cap organisme públic. Es veu un grapat de persones a fora de l’antiga oficina, però no eren aturats que anaven a apuntar-se per veure si trobaven feina, no. Un era un policia.

La instantània del passat es va fer perquè, des de CCOO, és a dir, Comissions Obreres, s’havia anunciat que ocuparien aquesta delegació, pels motius que siguin, que algú que els recordi els podria recordar, ja ho saben. El cas és que, en vista d’aquesta possibilitat d’ocupació de les oficines, els seus responsables o qui fos, van decidir tancar-les.

Les conseqüències

Conseqüència d’aquest tancament? Doncs que no hi va haver ocupació, ni pacífica ni a la força. Algú va prendre la decisió amb prestesa i es va evitar qualsevol protesta o aldarull. En els nostres dies, això d’ocupar sembla ens sona més a habitatges i no pas a seus de serveis administratius. Alguna cosa ha passat en el temps perquè sigui així, se suposa.