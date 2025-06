Fora la pintura amb un aparell suprem

Raval de Montserrat 1997 - 2025

Les taques de pintura que es podien observar a la foto antiga de l’edició d’ahir, van tenir el seu antídot, com es pot visionar a la que també és de fa més temps, que apareix en la d’avui. Si ahir veiem tres dones contemplant el paisatge d’un “atac okupa”, com es qualificava a la foto, amb colors vermell i groc, en aquest cas es pot veure un operari, amb un aparell d’aquell d’aigua a pressió (ara només recordem la marca i tampoc farem sempre publicitat de franc), netejant l’atri del consistori. És el que tocava i el que devien ordenar els que manen a la casa gran, com sovint s’anomena a l’Ajuntament.

Raval de Montserrat 1997

Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa

Raval de Montserrat

Alberto Tallón

Fer la feina

Gairebé segur, tothom estaria d’acord que fer la feina amb una d’aquestes màquines facilita la labor. Són grans complements que col·laboren a fer que tot vagi més rodat i amb més comoditat. L’operari en qüestió estaria d’acord amb aquestes asseveracions. La dona que es veu a la imatge més vella, que és de 1997, any en què el neuròleg dels Estats Units Stanley B. Prusiner va endur-se el Nobel de Medicina, sembla fugir de la possibilitat molt precisa que l’aigua l’acabi mullant. Fa com una expressió de preocupació o, si més no, així ho sembla.



Res a veure amb la dona que es pot veure a la instantània més actual, que passa per davant de l’edifici del consistori sense ni tan sols mirar-se’l i més pendent del seu telèfon mòbil. Són dues postures que s’adapten als temps i en una foto, es nota que ja fa calor mentre que a l’altra encara no. Dues imatges diferents.