Un incendi que no va ser de pel·lícula

Carretera de Castellar / Carrer del doctor Pearson 1971-2025

A la foto de fa més temps, que és de 1971, any en què l’Oscar al millor actor va ser per a Gene Hackman, per la seva actuació a la pel·lícula “The French Connection”, es pot veure amb claredat un incendi. El fum no enganya. A la imatge d’ara, també es pot apreciar que l’edifici correspon a un centre d’ensenyament, el Liceo Egara. L’incendi va ser a la nau on tenia la seu l’empresa Lenceria Mitjans.

Fotos: Ramon Navarro – Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

El foc i el fum, de sempre, han sigut dos elements que, a més d’anar lligats, acostumen a ser impactants. I més si es crema un edifici dels grans, com es pot observar a la instantània del passat.

Una fàbrica, sobretot pels materials que pugui acollir dins de les seves naus, encara pot ser més espectacular. De vegades s’engega el debat de si, en clau de desastre, és pitjor l’aigua o el foc i, la veritat, millor no experimentar-ho en primera persona, ni una cosa ni l’altra. Centrant-nos al protagonisme de la foto més vella, l’incendi i el fum, és evident que és molt pitjor un incendi forestal, però tampoc podem oblidar incendis famosos a localitats com van ser els de Roma o el de San Francisco, que el cinema ha repassat en alguns dels seus films.

Títols d’exemple

Barrejar cinema i foc no és un fet aillat i tenim títols d’exemple, com poden ser “El coloso en llamas”, de 1974, o “Llamaradas”, de 1991. La ficció acostuma a ser un mirall de la realitat, generalmen. Passar de ser l’edifici d’una empresa a un col·legi potser també ho seria. O no.