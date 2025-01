Homenatges que perduren en una zona molt esportiva

Carrer de les Campiones Olímpiques (1996-2025)

Pels voltants de l’Estadi Olímpic, podem trobar recordatoris relacionats amb la ciutat i els seus olímpics. És una manera de fer un homenatge als esportistes que han participat en uns Jocs Olímpics i, per tant, directament o indirectament, han promogut que el nom de Terrassa aparegués per tot el món o, si més no, que se’n fes menció mentre participaven en llurs disciplines.

Fotos: Ricard Domènech/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

De tots aquests recordatoris que busquen enaltir l’esforç dels esportistes de la ciutat, n’hi ha un que encara és més rellevant pel fet que està dedicat a un equip amb jugadores que són de fora. És aquella mena de placa de pedra que es va situar al carrer de les Campiones Olímpiques, com van ser les integrants de la selecció espanyola femenina de hockey l’any 1992, i que es van penjar la medalla d’or.

Va ser una fita impressionant, sobretot tenint molt en compte que mai havien participat en un esdeveniment com aquest. La ciutat va acollir les competicions d’aquest esport i l’èxit organitzatiu i esportiu, va ser innegable. Per això hi ha aquest recordatori, amb els noms de totes les jugadores que van endur-se el metall més important en una cita olímpica.

La comparativa

Dedicats a la comparativa de sempre en aquesta secció, l’autèntic “leitmotiv”, cal ressenyar que, des de la perspectiva de les instantànies, es veu molt poc per poder fer una relació de diferències. Sí que, observant la foto del passat, que és de 1996, any en què el grup Pearl Jam va llançar el seu quart disc, de nom “No Code”, es veu que, al fons i a la part esquerra, es veu encara algun brot de natura i no el ciment que es contempla a l’altre.

El banc, d’aquest color verd, si ens permeten, una mica horrorós, continua en el seu lloc. És, molt probablement, el detall més concret, a part de la plaça, que ens fa saber que estem en la mateixa ubicació en una imatge i l’altra. Està molt bé això de fer homenatges per a sempre més.