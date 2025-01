Sardanes al costat d’establiments

Portal de Sant Roc 1966 – 2025

Amunt i Crits fa moltes dècades que organitza el seu concurs anual de sardanes. En l’actualitat, es fa a la Plaça Nova, però, uns anys, en concret entre 1964 i 1968, va ser en el portal de Sant Roc. És, per tant, el que ens mostra la imatge del passat, amb una gentada atenta a l’execució d’aquest ball tant de la nostra terra i que continua arrelat a la nostra ciutat amb diferents colles que es mantenen.

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui

La fotografia més vella, a més de l’esdeveniment, també ens serveix per fer un recordatori d’edificis que hi eren i ja no hi són i de poder contemplar com han canviat alguns establiments de la zona. La construcció que, dissortadament, va acabar enderrocada, és l’Escola Torrella, una autèntica joia del modernisme que va acabar sucumbint a l’especulació dels anys seixanta.

La podem observar a la part esquerra de la instantània antiga, encara en peu i amb una certa magnitud encomiable. Abastava la rambla d’Ègara, el carrer de Gutenberg i el carrer d’Antoni Torrella, que va ser qui va cedir els terrenys per a l’edificació d’aquest grup escolar.

Temps pretèrits

Si ens dirigim cap a l’altra part de la foto de temps pretèrits, també podrem visionar locals diversos, com és el cas de la seu de l’Hispano Olivetti o la farmàcia Brugueras, que encara continua fent el seu servei en el número 64 d’aquesta ubicació. A un dels pisos, l’asseguradora La Nórdica també treu el cap mentre que, a la part de baix, n’hi ha d’altres que no es poden distingir. Com ara, estava ple de botigues. Res ha canviat.