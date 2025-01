De les filatures a seu d’una fundació

Vapor Cortès (2005-2025)

Una de les grans qualitats d’aquesta ciutat és el seu patrimoni. Hi ha molts edificis que valen la pena, alguns de més reconeixement i altres de menys, però, en conjunt, les construccions formen part dels valors que cal remarcar. Això ja s’ha dit a aquest espai, potser hi ha massa repeticions en moltes de les coses que s’escriuen, però també cal destacar que la realitat és aquesta.

Fotos: Nebridi Aróztegui/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón

A les dues instantànies que apareixen avui poden observar el Vapor Cortès, un edifici de principis del segle XX ubicat en el barri de Ca n’Aurell, a prop del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i del Parc de Sant Jordi, i on hi havia l’empresa Filatures Matarí. Ara també se l’anomena el Vapor de Prodis, ja que és en aquesta construcció on té algunes de les seves instal·lacions aquesta fundació.

La fotografia del passat, que és de 2005, any del naixement del jugador de snooker ucraïnès, Iulian Boiko, ens ensenya algunes curiositats que difereixen de tot el que es pot visionar a la imatge d’ara.

L’escala de la dreta

No és una bateria de detalls, però es podria destacar l’escala de la part dreta de la instantània més vella o les portes, ara molt més adequades a tot el que s’espera d’una seu d’una entitat com aquesta.També s’ha de fer saber que aquesta és la primera fotografia antiga de l’Ahir i Avui que pertany al segle XXI. No és com moltes de les que apareixen, de dècades molt anteriors i en blanc i negre, però vint anys ja comencen a ser un ahir dins d’aquest espai.