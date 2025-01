La que hauria de ser la del darrer dia

Raval de Montserrat (1987-2025)

Aquest espai, des dels seus inicis, ha tingut una vis esbojarrada i sense un sentit excessivament acadèmic de tot el que es pot veure a les imatges. El rigor històric s’intenta, tot i que sempre hi pot haver alguna guatlla involuntària, però, i sobretot quan es fa una sèrie, no cal que se segueixi un ordre.

Tota aquesta parafernàlia escrita ve perquè la instantània del passat que apareix avui, cronològicament, hauria de ser la darrera, ja que ens mostra els efectes de la nevada de 1987, any de l’estrena de la pel·lícula “Wall Street,”, dirigida per Oliver Stone. Per tant, de nou, n’hi ha ben poca i gairebé tota més aviat és aigua.

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

A la fotografia més vella, doncs, es poden observar els estralls que va causar la nevada d’aquell any, amb un seguit d’arbres embolicats amb una bossa de plàstic i amb unes fustes fent com de suport, actuació que ha de tenir una finalitat que se’ns escapa. Si algun expert en aquesta matèria ens pot posar al dia, li agrairem. Seria per la neu? O per una qüestió merament del procés de plantació dels arbres?

Aquesta zona

Veient la foto actual, comprovem els clàssics canvis que ha sofert aquesta zona. La façana principal del Mercat de la Independència continua al seu lloc, però ja no poden circular tots els vehicles que volen. A més, la vorera que es pot visionar a la imatge de fa més temps va desaparèixer per convertir-se en una zona de vianants. I una pregunta final: els arbres d’ara són els que es veien, ben joves, a l’altra foto?