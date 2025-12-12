Reactiven l’accés al parc de Vallparadís des del carrer del Doctor Pearson amb un projecte de reforç del talús

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment el projecte bàsic i executiu per reparar i estabilitzar el talús d’accés al parc de Vallparadís situat a la confluència entre el carrer del Doctor Pearson i el carrer de Salmerón. La intervenció permetrà garantir la seguretat en un punt que es mantenia tancat com a mesura preventiva.
La regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba, ha destacat que "amb aquesta rehabilitació recuperarem un accés que, fins ara, manteníem tallat per seguretat als vianants. Un cop aprovat el projecte, preveiem poder licitar-lo a principis del 2026".
El projecte preveu la construcció d’un mur de contenció de formigó de 35 centímetres de gruix, així com la instal·lació de fonaments micropilons, una solució habitual en zones amb condicions geològiques complexes. Abans d’executar el nou sistema de contenció, es procedirà a l’enderroc dels paviments i elements actuals de les escales, la neteja i esbrossada del talús i la recuperació de la fusta que conforma els esglaons i la barana. També es renovarà el drenatge i es reposarà l’enllumenat.
El projecte s’estructura en diverses fases: retirada de mobiliari i elements reutilitzables; enderrocs i retirada de materials incompatibles; excavació; execució del mur de contenció; treballs d’instal·lacions (electricitat i fontaneria) per restablir els serveis existents; i per últim, pavimentació de les escales amb material reaprofitat.
La intervenció té un pressupost de 188.010,56 euros i un termini d’execució previst d’uns quatre mesos. Un cop completada, permetrà restituir un accés molt utilitzat al parc de Vallparadís, reforçant la seguretat i la connexió amb aquest espai natural central de la ciutat.