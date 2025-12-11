On i quan podràs jugar al Quinto aquest Nadal?

El Centre Cultural El Social tornarà a ser un dels epicentres del Quinto terrassenc, amb una programació extensa que combina tradició i petites novetats. La temporada començarà aquest 13 de desembre, a les 21 hores, i continuarà els dies 20, 25, 26, 27 i 28 de desembre i 1, 3, 4, 6 i 10 de gener, a les 18 hores. També hi haurà sessions nocturnes els dies 2, 5 i 9 de gener, a les 22 hores. Enguany, El Social incorpora una xocolatada especial d’inici de cicle i activitats amb els personatges dels Pastorets, una manera, tal com explica el lloro, Esteve Garrigó, “d’atraure més gent i crear més ambient”.
El Pavelló de l’Sferic manté el seu Quinto d’ambient popular i molt participat. La temporada s’obrirà el 24 de desembre, a les 23 hores, i seguirà els dies 25, 26, 27 i 28 de desembre i 1, 3, 4 i 6 de gener, a les 18 hores. El 2 de gener hi haurà sessió doble: Quinto infantil a les 18 hores i versió habitual a les 19.30 hores. El 5 de gener es tancarà la jornada amb una sessió especial a les 22.30 hores.
Més enllà d’aquests dos grans pols de la ciutat, hi ha punts que ja han començat la seva activitat. És el cas del Casal Cívic de Can Roca, que va començar dimecres, i repetirà el 15, 17, 19, 22 i 29 de desembre i 7 i 9 de gener, a les 17 hores. L’AV de Ca n’Anglada van obrir la llauna el 6 de desembre, i hi tornaran dissabte, i el 20 i 27 de desembre i 3 i 10 de gener, a les 16 hores.
Des de dissabte, tret de sortida a l’AV de Can Roca, com també el 14 de desembre, a les 20 hores, en benefici de La Marató de TV3. El Quinto social i veïnal serà els dies 20, 21, 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, a les 18 hores. També demà, a les 18 hores, hi haurà sessió de Quinto organitzada per la Llar de la Gent Gran del Casal Cívic de Les Fonts.
Diumenge 14, a les 17 hores, torn per al Casal Cívic de Can Parellada, amb el Quinto solidari de Policias x Valientes. L’endemà, se n’organitza un a les 18 hores a la Biblioteca del Districte 6.
Tota la resta comencen a partir del Nadal. A Cal Reig, el 25 i el 26, i pel Dia de Reis, a les 18.30 hores. Al Casal de Sant Pere, organitzat pel Club de Bàsquet Sant Pere, es desenvolupa el 25, 26 27 i 28 (aquest, en format infantil) de desembre, i l’1, 3 4 i 6 de gener, a les 18 hores. El 2, fan horari especial a partir de les 20 hores. El Quinto del Club Natació Terrassa es farà a l’espai de l’antic bar del Club, els dies 25, 26, 27 i 28 de desembre i 1 de gener, a les 18 hores.
L’AV de Montserrat organitza el Quinto solidari per La Marató de TV3, el 27 de desembre, a les 17 hores. A Can Gonteres serà el mateix 27, a les 20 hores, i el 3 de gener, a les 21.30 hores. El Quinto de l’AV Poble Nou – Zona Esportiva “La Sosi” se celebrarà el 3 de gener, a les 17 hores, i una hora més tard, començarà el de l’AV Roc Blanc.