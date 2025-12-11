L’AEG: nova plaça central i pisos gairebé a punt

La transformació del sector històric de l’AEG ja ha estrenat el seu nou centre neuràlgic: una plaça de 3.000 metres quadrats concebuda com a punt de trobada per als veïns del barri i nous residents. L’espai, ja accessible, ofereix una àrea pacificada amb zones d’ombra, jocs infantils i bancs, ideal per jugar o descansar. La plaça de l’Electra esdevé un pulmó verd i un espai de convivència, situada al costat de l’escola Nova Electra i dels primers 420 habitatges, gairebé finalitzats. Aquesta nova zona forma part de les millores urbanes impulsades per la promotora i connecta l’avinguda Jaume I amb el barri d’Ègara.
La promoció de 420 habitatges ha estat batejada com a “Plaça Llum” pel grup Argis, nou propietari després de comprar els blocs a Acciona. Inclourà pisos d’1, 2 i 3 habitacions i zones comunes com gimnàs, cotreball, piscina amb solàrium i àrees enjardinades.
Tal com es va avançar al novembre, els habitatges es destinaran finalment a la venda lliure, descartant la idea inicial de lloguer. La comercialtizació s’iniciarà previsiblement el primer trimestre de 2026. Argis va adquirir la promoció dins d’un paquet de 1.016 habitatges de Barcelona i Madrid per 324 milions d’euros.
Amb la residència d’estudiants Terrassa Can Telar, gestionada per Yugo amb 365 llits i que funciona a ple rendiment des de setembre, l’AEG va prenent vida: d’antic motor industrial a nou àmbit residencial, modern i equipat. El sector, situat entre el carrer de les Cosidores, el carrer del Periodista Grané, l’avinguda de Jaume I i la carretera de Castellar, ocupa més de 60.000 metres quadrats de superfície. La urbanització n’ha de transformar 27.000, amb un gran eix que connecta l’avinguda de Jaume I amb el barri d’Ègara, on ja s’ubica la nova plaça. Encara sense una data anunciada, està previst el trasllat de l’Institut del Teatre a l’antiga nau industrial catalogada amb façana al carrer de les Cosidores, una iniciativa impulsada pel consistori i la Diputació de Barcelona.
Un cop completada la transformació, el sector comptarà amb 785 habitatges, 420 corresponents a la promoció que es comercialitzarà properament i 230 de protecció oficial, que l’Ajuntament preveu per al 2028. Acciona encara disposa d’una parcel·la amb façana al carrer del Periodista Grané destinada a habitatge en venda, tot i que sense projecte definit.
Un llarg recorregut des de 2005
La transformació de l’antiga AEG ha estat lenta i plena d’entrebancs. Aprovada el 2005, la urbanització va canviar de mans diverses vegades i va quedar aturada durant més d’una dècada per la crisi de l’any 2007. Només es va construir l’escola La Nova Electra el 2011. Amb l’arribada d’Acciona, el projecte es va reactivar i esdevé un nou pol residencial clau per a la ciutat.
Transformació d’un sector històric
La transformació del sector AEG és actualment un dels principals projectes urbans de Terrassa, juntament amb iniciatives com Can Colomer, Vapor Cortés i la Rambleta del Pare Alegre. Aquest projecte suposa la recuperació d’una antiga zona industrial per integrar habitatges, espais verds i comerç, creant un barri dinàmic i ben connectat amb el teixit urbà. La promotora Acciona ha treballat també en la urbanització dels carrers dels voltants, tant a Ègara com a Sant Pere Nord, ampliant voreres i generant nous espais verds.