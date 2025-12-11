Llum verda per gastar el superàvit de 2024

El Congrés dels Diputats ha validat aquest dijous el decret del govern espanyol que permetrà als ajuntaments, com el de Terrassa, destinar el superàvit de l’exercici 2024 a inversions financerament sostenibles durant el període 2025-2027. La mesura ha tirat endavant gràcies als vots favorables del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu i el PNB.
Es tracta d’una mesura que dona resposta a una reivindicació llargament reclamada pel món municipalista i també per l’Ajuntament de Terrassa. La norma aprovada, que s’emmarca dins els compromisos de Pedro Sánchez per complir els acords pendents amb Junts, inclou també una ampliació dels terminis per a la implementació del sistema de facturació Verifactu.
Durant la defensa del decret, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha admès que poder gastar els romanents de tresoreria constitueix una “demanda històrica” del món local. El diputat de Junts, Josep Pagès, ha celebrat l’aprovació del text tot recordant que aquest recull exclusivament qüestions que estaven pendents amb la formació de Carles Puigdemont. “Els titulars no ens valen. Ens interessa que els acords es compleixin i que les lleis s’aprovin; si no, marxem”, ha advertit Pagès, rememorant la ruptura amb Sánchez. Paral·lelament, ERC ha tancat un acord d’última hora per iniciar una negociació que permeti als ajuntaments amb comptes sanejats utilitzar el superàvit per a polítiques socials. El calendari de tramitació arrencarà el febrer. Segons han detallat els republicans, el punt de partida serà una proposició de llei del partit per reformar la Llei d’Estabilitat Pressupostària, la coneguda com a “Llei Montoro”.