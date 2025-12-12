"Terrassa, capital de talent", o "Terrassa, fàbrica de talent": el dos eslògans finalistes del Pla de Marca de Ciutat

L’Ajuntament de Terrassa avança en la recta final del procés de creació del Pla de Construcció de Marca de Ciutat, iniciat el mes de juny amb l’objectiu de definir el relat que ha de projectar Terrassa tant a l’interior com a l’exterior. Aquest dijous es va celebrar, de forma telemàtica, el darrer dels tallers participatius previstos, en què es va presentar la síntesi del treball realitzat i els dos eslògans finalistes.
Durant aquests mesos s’han dut a terme tres tallers temàtics centrats en els grans eixos del posicionament de la ciutat: Terrassa com a espai creatiu i audiovisual; com a ciutat universitària i industrial amb dinamisme econòmic; i com a comunitat cohesionada a través de la cultura, l’esport, els festivals i els esdeveniments. Paral·lelament, s’han organitzat dues sessions específiques per a alumnat de primària, ESO i universitat.
En total, més d’un centenar de persones —a títol individual o en representació d’entitats, associacions i agents econòmics i socials— han participat en aquest procés, que reforça el compromís col·lectiu amb la definició d’una marca de ciutat sòlida i compartida. Totes aquestes aportacions serviran també per alimentar el futur òrgan de cogovernança público-privat encarregat del seguiment i execució del Pla de Marca.
El treball realitzat en els tallers ha permès identificar els valors que defineixen Terrassa: cultura, talent, progrés, creativitat, pertinença, innovació o dinamisme. A partir d’aquests conceptes, s’han elaborat dos eslògans finalistes que sintetitzen aquest relat:
- Fàbrica de talent, que vincula Terrassa amb la seva tradició industrial i tèxtil, i alhora amb la seva capacitat de generar idees, coneixement i talent en àmbits com la cultura, la creativitat o l’educació.
- Capital de talent, que presenta la ciutat com a centre i punt de referència on convergeixen creativitat, innovació i capacitats humanes, amb un eslògan adaptable a sectors diversos (audiovisual, esportiu, industrial, cultural…).
Ara s’obre un període de votació ciutadana: des del 12 de desembre i fins a l’11 de gener, totes les persones que ho desitgin poden escollir quin dels dos eslògans representa millor la ciutat a través de l’enllaç habilitat.
El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, ha destacat que "amb aquest procés hem volgut concretar un relat de ciutat que existeix i que defineix el que som i el que volem ser. Un relat construït de manera transversal i participativa que ens ajudarà a enfortir el posicionament de Terrassa en diferents àmbits i reforçar la identitat i el sentiment de pertinença".
Un cop finalitzada la votació, l’eslògan escollit es presentarà públicament i es posarà a disposició de tots els agents de la ciutat. A més, l’any 2026 es desplegarà una campanya de comunicació per donar-lo a conèixer i promoure’n l’ús.
El Pla de Construcció de Marca de Ciutat dona continuïtat a l’Estratègia de creació d’una identitat competitiva aprovada el 2018 i al Pla de Màrqueting Turístic de 2021, i forma part dels objectius del Programa de Govern per reforçar la projecció interna i externa de Terrassa.