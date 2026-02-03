Ona Martínez tornarà a ser la candidata d’ERC: “Terrassa no necessita excuses, sinó ambició”

Ona Martínez serà la candidata d’ERC a l’alcaldia de Terrassa l’any 2027. L’actual portaveu del grup municipal ha estat proclamada cap de llista en l’assemblea extraordinària de la secció local celebrada aquest dimarts. Martínez, única aspirant, ha obtingut un suport ampli del 93% dels sufragis: de 44 vots, 41 han estat a favor i 3 en blanc.
En el seu primer discurs com a candidata, Martínez ha contraposat el model de l’actual govern municipal, que ha incidit que és “conformista” i basat en l’“anar fent”, amb la urgència d’un canvi de rumb que prioritzi la presa de decisions “valentes”. “Terrassa no necessita excuses, necessita ambició; no necessita donar tombs, necessita un rumb clar”, ha sentenciat davant la militància.
Martínez ha rebutjat un model de “ciutat dormitori” i ha posat l'accent en la pressió demogràfica, amb l’arribada anual de 4.000 persones “expulsades de Barcelona”. La candidata ha expressat que aquests nous veïns topen amb uns Rodalies deficients i uns lloguers que s’enfilen fins als 1.300 euros per pisos de 60 m², un cost de vida disparat en un context de rendes familiars inferiors a la mitjana catalana. “Tenim equipaments saturats, carrers que se’ns desfan a les mans per la manca de renovació i anys de desinversió”, va lamentar.
Ona Martínez ha dit que Terrassa s’hi juga “ser la ciutat que deixa perdre la Facultat de Medicina o la que entèn que és cabdal”. Pel que fa al polígon Els Bellots II, ha advertit: “O ens conformem que sigui un polígon de logística de sous baixos, o lluitem perquè aculli indústria neta que pagui bé a la gent”. Així mateix, Martínez ha reivindicat que ERC va aconseguir doblar la inversió al Parc Audiovisual quan eren a l’executiu i ha exigit exercir sense complexos la capitalitat del hockey.
En clau urbanística, Martínez ha defensat “una àrea de vianants potent” per reactivar el comerç de proximitat i ha rebutjat “fer marxa enrere en els avenços fets”. Finalment, ha plantejat la disjuntiva del 2027 entre una ciutat “que es mira el melic i es queixa” o una que lidera, i ha etzibat que ERC condicionarà el futur govern amb una sola premissa: “Qui vulgui governar aquesta ciutat l’haurà de fer avançar”.