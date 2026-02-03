Comencen les obres per als nous porticons i la millora tèrmica del Mercat de la Independència

L'Ajuntament ha iniciat les obres de millora del Mercat de la Independència, que permetran rehabilitar la façana exterior dels porticons i instal·lar finestres amb ruptura del pont tèrmic, amb l’objectiu de bloquejar l’entrada d’aire exterior i avançar en la millora tèrmica de l’espai. Les obres, amb un pressupost de 2.620.077,53 euros, es preveu que finalitzin durant el primer trimestre de 2027.
La regidora de Patrimoni, Montserrat Alba, ha explicat que "amb aquests treballs fem un pas més per garantir la millora tèrmica del Mercat de la Independència i avançar en la seva climatització, pel benestar dels paradistes i dels consumidors".
L’edifici del mercat va ser concebut inicialment com un espai exterior, ventilat a l’estiu i protegit de la pluja i del vent. Amb els anys, alguns porticons es van tapiar, provocant grans variacions de temperatura a l’interior: molta calor a l’estiu i fred a l’hivern. Alba afegeix que "amb aquesta actuació i el tancament de les obertures, bloquejarem totalment l’entrada d’aire exterior".
Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Territori i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, ha destacat l’impacte de les obres en el funcionament diari del mercat: "Aquesta actuació millora el confort tèrmic tant per a les persones que hi treballen com per a la clientela. És un espai amb activitat constant i era necessari adaptar-lo a les necessitats actuals".
Cardona ha recordat també que aquestes obres se sumen a les actuacions realitzades el 2024 i 2025, com la reparació de la coberta i de la lluerna, cofinançades amb fons Next Generation, dins del projecte Terrassa transforma el seu mercat local, en una clara aposta per la innovació i la sostenibilitat.
L’Ajuntament ha planificat els treballs per minimitzar l’afectació als paradistes. Durant el mes d’abril es va dur a terme una prova pilot amb una mostra de la finestra del projecte, per garantir que els treballs es poguessin executar amb la mínima incidència sobre les parades.
Cal recordar que aquestes actuacions arriben després d’una primera fase d’obres que va incloure la millora de l’estanquitat i impermeabilització dels tancaments del mercat, amb la reparació de la coberta, la substitució de les lluernes lineals i la reforma de la xarxa de sanejament.
Un porticó reconfigurat per a les necessitats actuals del Mercat
El porticó original, construït el 1904, tenia la funció de garantir una bona ventilació de l’edifici, dispersar les olors del mercat i oferir una sensació tèrmica agradable a l’estiu, aprofitant la ventilació creuada. També servia com a element de seguretat per evitar l’entrada d’aus o intrusos. Amb el temps, noranta obertures es van acabar tapiant parcialment, reduint la seva funció original, que havia quedat obsoleta. Actualment, els mercats compten amb cambres frigorífiques, recintes climatitzats i sistemes de climatització combinats; i els nivells de seguretat i barreres arquitectòniques són habituals.
Per tot això, les obres preveuen reconfigurar els porticons en dues parts: El porticó exterior amb lames fixes de fusta i la finestra interior que permetrà bloquejar l’entrada d’aire exterior, millorant així l’eficiència tèrmica de l’espai.