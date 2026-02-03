Terrassa inicia el 2026 amb un modest descens de l'atur

Terrassa ha encetat el 2026 amb un lleuger retrocés de la xifra de desocupats. Segons les dades publicades aquest dimarts per l'Observatori del Treball i el Model Productiu, la ciutat ha tancat el gener amb 11.423 persones sense feina, 14 menys que al desembre. Així doncs, Terrassa ha acabat el primer mes de l'any amb un petitíssim descens intermensual de l'atur, d'un 0,12%, després que el desembre repuntés un lleu 0,61%, sumant 69 egarencs apuntats a les llistes dels serveis d’ocupació i trencant amb tres mesos anteriors de davallades.
Terrassa és un dels dos únics casos on l'atur ha disminuït el gener en el grup dels cinc grans municipis del Vallès Occidental. L'altre és Rubí, que ha tancat el primer mes de l'any amb 3.826 aturats, 16 menys que un mes abans.
L'atur no es reduïa el gener a Terrassa des de l'any 2022. Ara bé, tant el 2025 com el 2024 va augmentar en només 20 persones.
La dada d'11.423 terrassencs aturats torna a ser, un any més, la més baixa en un primer mes de l'any des del 2008, però encara a una distància considerable de la xifra d'aleshores, quan hi havia 10.162 egarencs sense feina.
600 desocupats menys que fa un any
Si la comparació no la fem a un mes vista sinó que ens centrem en l'evolució interanual, Terrassa registra ara 600 desocupats menys. El gener del 2025 n'eren 12.023. Així doncs, hi ha hagut una caiguda d'un 4,99%.
Al conjunt del Vallès Occidental també s'ha registrat una petita davallada de l'atur al gener, tot i que ha estat pràcticament imperceptible. El dia 31 la comarca registrava 41.570 persones sense feina, només 4 menys que un mes abans, amb un decreixemement d'un 0,009%. Respecte d'un any abans, la reducció ha estat de 1.622 persones. En termes percentuals ha estat menys intensa que a Terrassa: un 3,76%.
Gairebé la meitat de municipis del Vallès Occidental, 11, han tancat el mes de gener amb més persones sense feina que un mes abans, mentre que els altres 12 han restat persones a la llista de l’atur. En canvi, pel que fa a la variació interanual, 15 municipis han experimentat descensos i només vuit han registrat augments.
Catalunya ha registrat el gener amb menys aturats des del 2008, amb 325.214 persones, un 3,4% menys que dotze mesos abans, però amb un lleuger repunt del 0,61% en comparació amb el desembre del 2025. Les xifres, publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball, continuen la tendència alcista del primer mes que s'ha complert cada any des de fa com a mínim un quart de segle. Alhora, però, la variació anual va a la baixa, com en 12 dels últims 13 anys. Els desocupats han pujat en 1.978 persones en l'últim mes al país –la gran majoria, dones–, però en l'últim any han baixat en 11.425 treballadors –amb una caiguda més pronunciada entre els homes, del 4,1%, una proporció que pràcticament duplica el 2,1% de les dones.