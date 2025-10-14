Serveis mínims al transport públic: Tot el que has de saber sobre la vaga general del 15 d’octubre

La Generalitat de Catalunya ha establert els serveis mínims per a la vaga general del 15 d’octubre, convocada per diversos sindicats en solidaritat amb Palestina, amb percentatges que oscil·len entre el 25% i el 95% segons el sector. El decret, signat pel conseller d’Empresa i Treball Miquel Sàmper, busca garantir els serveis essencials durant l’aturada.
En el sector sanitari, es mantindrà el funcionament normal de les urgències i de les unitats especials, així com els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia i les operacions quirúrgiques inajornables derivades d’atencions urgents.
Pel que fa al transport públic, el govern ha fixat un 66% del servei operatiu. Això significa que dos de cada tres trens circularan als Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que ja ha publicat els horaris afectats. En canvi, Rodalies encara no ha fet públics els seus serveis mínims, fet que ha generat malestar entre plataformes d’usuaris, Territori i Adif.
En el transport de mercaderies, només circularan els vehicles “imprescindibles” per abastir centres sanitaris i farmàcies, així com els productes peribles que no es puguin conservar més de 24 hores.
L’educació també es veurà afectada: hi haurà un 50% del personal a llars d’infants i centres d’educació especial, mentre que a infantil i primària hi haurà dos docents per cada quatre unitats i, a secundària, un per cada tres.
En serveis socials, la Generalitat garanteix un 85% del personal assistencial i de teleoperadors, amb funcionament normal dels menjadors en centres de dia i un 50% a la resta. Els serveis d’atenció domiciliària només cobriran casos urgents i inajornables.
També es garantirà el 85% del servei funerari per al trasllat i recollida de difunts, inclòs el desplaçament fins a sales de vetlla o cementiris.
Finalment, els mitjans públics de la Generalitat —TV3 i Catalunya Ràdio— hauran de produir el 50% dels continguts habituals, amb l’obligació d'emetre informació d’emergència si la situació ho requereix.