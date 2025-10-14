Terrassa se suma un any més a la Setmana del Turisme Industrial

Terrassa torna a participar un any més en la Setmana del Turisme Industrial, que enguany arriba a la seva desena edició i se celebrarà del 17 al 26 d’octubre sota el lema "Descobreix com es fan les coses".
La ciutat proposa un ampli programa d’activitats que inclou visites guiades, jornades de portes obertes, xerrades i tallers familiars, amb l’objectiu de donar a conèixer el seu ric patrimoni industrial i posar en valor la història recent del territori. La iniciativa, impulsada per la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), amb seu a Terrassa i presidida per l’alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, agrupa més de cinquanta municipis amb espais vinculats al passat industrial i promou un turisme cultural i d’experiència que atrau cada any prop d’un milió i mig de visitants.
Una de les activitats més destacades d’aquesta edició és el conegut "Bus a Cegues", un recorregut sorpresa que convida els participants a descobrir indrets industrials de Catalunya sense conèixer-ne la destinació fins al moment d’arribar-hi. Enguany s’han programat sis rutes, entre les quals en destaca una amb origen i final a Terrassa, titulada "Osona, La Selva, El Vallès... tres camins d’aigua". A més, una altra de les rutes tindrà com a destinació la mateixa ciutat, coincidint amb la celebració del Festival Moaré. Aquest format innovador busca oferir una nova manera de connectar amb la història industrial del territori d’una forma lúdica i participativa.
Durant la setmana, Terrassa acollirà diverses activitats relacionades amb el patrimoni i la cultura tèxtil. Diumenge 19 d’octubre, la Fundació Formació i Treball oferirà al Museu Tèxtil una xerrada sobre la importància del tèxtil com a signe d’identitat i personalitat, en què els assistents podran portar un objecte de roba amb un significat personal per compartir la seva història. El mateix dia, també al Museu Tèxtil, es farà un taller familiar per aprendre a transformar una peça de roba vella en un objecte nou, promovent la reutilització i la creativitat. Aquell mateix diumenge, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) organitzarà dues sessions de la visita teatralitzada "1909. Un passeig per la fàbrica", una experiència immersiva que transporta els visitants a l’ambient d’una fàbrica tèxtil de començaments del segle XX al Vapor Aymerich, Amat i Jover.
Les activitats continuaran dijous 23 d’octubre amb la visita guiada "Terrassa: Essència modernista", un recorregut pels espais més emblemàtics de la ciutat que combina història, arquitectura i identitat local. Dissabte 25 d’octubre, a les 10 del matí, es proposa la ruta "Lluís Muncunill, un modernisme d’alçada!", que permetrà descobrir alguns dels racons menys coneguts de l’obra de l’arquitecte terrassenc. Finalment, diumenge 26 d’octubre, el Museu Tèxtil oferirà una visita al seu taller de restauració tèxtil, guiada per la restauradora Elisabet Cerdà, que mostrarà de prop els processos i tècniques que s’utilitzen per conservar el patrimoni tèxtil.
A més de totes aquestes propostes, diversos equipaments culturals de la ciutat se sumaran a la Setmana del Turisme Industrial amb jornades de portes obertes. El Castell Cartoixa de Vallparadís, la Casa Alegre de Sagrera i la Seu d’Ègara es podran visitar gratuïtament del 24 al 26 d’octubre, mentre que el MNACTEC oferirà portes obertes els dies 18 i 19 d’octubre. Amb totes aquestes activitats, Terrassa reafirma el seu paper com a ciutat referent del turisme industrial a Catalunya i la seva aposta per un model de turisme sostenible, cultural i proper, que convida a descobrir el valor del seu passat industrial i a compartir-lo amb nous públics.
