Només un 2,8% dels accionistes del Sabadell amb títols dipositats al banc acudeix a l’opa del BBVA

L’acceptació de l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell és molt limitada entre els accionistes particulars del banc vallesà. Segons les dades facilitades pel Sabadell a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), només un 2,8% dels titulars amb accions dipositades a l’entitat han acudit a l’oferta, cosa que representa un 1,1% del capital social total del banc. Els clients-accionistes del Sabadell representen aproximadament un 30,8% del capital social. La gran majoria, un 97,2%, no ha participat en l’operació.
El Banc Sabadell ha comunicat aquestes xifres "amb la finalitat de promoure la transparència i evitar especulacions al mercat" i ho ha fet una vegada ha rebut el nombre final d'acceptacions tramitades per clients seus davant del BBVA en la seva condició de banc agent de l'opa.
Aquest mateix dimarts, el BBVA ha volgut remarcar que l'autocartera del Banc Sabadell no compta a l'hora de determinar si s'assoleix l'èxit de l'opa, és a dir, si l'oferta supera o no el 50% de les accions.
L'entitat basca ha informat del número mínim d'accions del Sabadell que ha d'acudir a l'opa perquè es compleixi la condició d'acceptació mínima, en atenció a un requeriment de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En una comunicació al supervisor, el BBVA recorda que l'eficàcia de l'opa està subjecta al compliment de la condició que sigui acceptada per un nombre d'accions que permetin al BBVA adquirir, almenys, més de la meitat dels drets de vot de les accions del Banc Sabadell al final del període d'acceptació, excloent l'autocartera que el Sabadell tingui en aquell moment.
Sobre el termini d'acceptació divendres passat, 10 d'octubre, el Sabadell ha informat a la CNMV, i aquest organisme al BBVA, que en aquell moment era titular, directament i indirectament, de 26,2 milions d'accions pròpies, representatives del 0,52% del seu capital social. Per tant, el nombre d'accions del Sabadell excloent l'autocartera era de 4.997 milions d'accions (4,99 milions de drets de vot).
Tenint en compte això, el BBVA ha informat que el número mínim d'accions del Banc Sabadell que ha d'haver acudit a l'opa perquè es compleixi la condició d'acceptació mínima és de 2.498 milions d'accions (2,49 milions de drets de vot).
En total, incloent l'autocartera, el capital del Sabadell es compon de 5.023 milions d'accions.