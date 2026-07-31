VÍDEO | La sorprenent neteja a vapor que ha renovat el centre de Terrassa: "Pensàvem que el terra era de dos colors"

El centre de Terrassa ha acollit una prova pilot de neteja intensiva que ha sorprès veïns i passejants. Mitjançant una tecnologia de vapor a alta temperatura i 250 bars de pressió, l’empresa terrassenca Inurma ha actuat en diversos carrers de la zona peratonal just després de la Festa Major, aconseguint retornar el color original al paviment.
El resultat, ja perceptible a peu de carrer, ha estat tan cridaner que molts ciutadans no donaven crèdit a la diferència entre les zones tractades i les que no. “Diversos veïns que passejaven i observaven la part que havíem netejat pensaven que el paviment era de doble color del net que es trobava”, expliquen des d’Inurma. Des de la companyia afegeixen que “el resultat va ser excel·lent, superant totes les expectatives i objectius marcats”.
Més enllà de l’impacte visual, el sistema destaca per la seva eficiència ambiental. La tècnica permet reduir el consum d’aigua en un 66% i prescindeix completament de productes químics agressius. A més, ofereix un alt rendiment: permet eliminar un xiclet cada segon i mig —uns 2.400 per hora— i retirar grafitis o ombres en qualsevol superfície, inclosos monuments i patrimoni històric, sense danyar la base.
L’actuació ha tingut un gran ressò a les xarxes socials després que l’alcalde en publiqués un vídeo, generant nombroses peticions veïnals per extendre la mesura a altres barris.
Eco-equip pensa en el vapor
Des de l’Ajuntament, en canvi, recorden que es tracta d’una prova puntual per comprovar l’eficàcia del vapor en zones d’alta concentració de brutícia. “El seu ús és complementari amb altres dispositius o tècniques de neteja, com els vehicles amb equips hidronetejadors”, apunten fonts municipals. Així i tot, l’executiu obre la porta al futur: “Eco-Equip preveu licitar pròximament la compra de maquinària per a la neteja de carrers i contenidors de característiques similars”.