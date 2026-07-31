(No) Tancat per vacances: quins serveis funcionen a Terrassa a l'agost?

Quedar-se a Terrassa durant el mes d’agost ja no equival, ni de bon tros, a viure en una ciutat fantasma. Enrere han quedat aquells estius d’abans en què l’activitat s’aturava per complet, les persianes es tancaven a pany i forrellat i aconseguir qualsevol gestió pública es convertia en una missió gairebé impossible.
Avui dia, la ciutat manté un pols constant i viu, tot i que adaptat a una inèrcia molt més pausada i a uns calendaris que s’ajusten per compaginar el merescut descans de les plantilles amb el manteniment dels serveis essencial a la ciutadania. Aquest agost, la xarxa municipal reconfigura la seva oferta per donar una resposta eficaç a diferents necessitats. Per als qui busquen un respir indispensable contra les altes temperatures, les quatre piscines municipals esdevenen el punt de trobada de referència amb el seu funcionament organitzat per torns, mentre que la xarxa de biblioteques públiques actua com a refugi climàtic ideal per protegir-se de les hores de més xafogor.
Si la intenció és aprofitar aquests dies de treva per posar al dia la burocràcia pendent, oficines com la de la Policia Nacional per a la renovació del DNI o la del síndic de greuges mantindran la finestra oberta. mLa mobilitat i la vida quotidiana als barris també experimenten adaptacions notables: els autobusos urbans de TMESA ajusten les seves freqüències al ritme estival i els mercats municipals d’abastos garantiran el producte fresc i de proximitat cada matí. Paral·lelament, la xarxa d’atenció social i serveis d’acompanyament, com els Serveis Socials o el SIAD a la Casa Galèria, mantindran el seu suport actiu als col·lectius que més ho necessitin.
A més a més, si durant aquestes setmanes de calma sorgeixen imprevistos a la llar com un tall d’aigua, Taigua manté el servei d’atenció les 24 hores al 93 736 28 20 (o a taigua.cat), mentre que per a qualsevol incidència elèctrica caldrà adreçar-se directament a la mateixa companyia subministradora.
A continuació, us desglossem detalladament tots els horaris i recursos per planificar l’agost a la ciutat amb total tranquil·litat
On puc anar si tinc un fort refredat a l’agost?
Si tens un dolor de gola insistent o el típic refredat d’estiu, tingues en compte que la xarxa sanitària local reajusta la seva activitat a l’agost, tot i que els dos grans hospitals de la Terrassa continuen oberts les 24 hores.Pel que fa als centres de MútuaTerrassa, del 2 d’agost al 3 de setembre, el CAP Sud i el de Can Trias obren només de 8 a 15 hores. En canvi, el CAP Oest (8 a 20 hores) i el CAP Rambla mantenen l’horari habitual; aquest darrer assumeix la patologia respiratòria d’adults i les urgències de 15 a 20 hores.
D’altra banda, els espais del Consorci Sanitari de Terrassa (CAP Nord, Sud i Can Roca) atendran del 3 d’agost al 4 de setembre de 8 a 15 hores. Les tardes de feiners (15 a 20 hores) es centralitzen al CAP Sant Llàtzer, i els caps de setmana i festius (9 a 20 hores) al CAC Terrassa Nord.
Sense grans canvis a les parades d’autobús
Si esteu pensant a moure-us per la ciutat o fer una escapada, teniu en compte que el transport públic també entra en ritme d’estiu. Tant FGC com Rodalies adapten les seves freqüències durant l’agost, per la qual cosa és imprescindible consultar les seves webs abans de sortir de casa. A escala urbana, TMESA redueix l’oferta fins al 31 d’agost. Mentrestant la línia H de l’Hospital passa cada 30 minuts i les perifèriques redueixen l’atenció a menys d’un bus per hora, les d’eixos centrals com l’L8 i L9 mantenen el ritme cada 10-12 minuts. Línies clau com l’L2, L3 i L5 circularan amb tres busos per hora. Podeu verificar l’horari exacte per parada al web.
Aprofita que la ciutat es buida per fer gestions
Si teniu alguna gestió o paperassa pendent amb l’Ajuntament, l’estiu pot ser un bon moment per treure-us-ho de sobre, tot i que cal estar atent als canvis d’horari fins al 30 de setembre. L’atenció presencial es centralitza durant l’agost a l’OAC de la plaça del Didó (de 8.30 a 15 hores de dilluns a dijous, i divendres o vigílies de festiu fins a les 14.30 hores), ja que les oficines dels districtes tancaran durant tot el mes. Si preferiu fer la consulta per telèfon, el 010 manté el mateix horari matinal de dilluns a dijous (de 8 a 15 hores) i tanca mitja hora abans els divendres i vigílies (14.30 hores). Recordeu que per a qualsevol tràmit presencial cal demanar cita prèvia!
Un refugi climàtic amab molta literatura
Si us ve de gust devorar un llibre abraçat per l’aire condicionat, la xarxa municipal de biblioteques no abaixa la persiana, tot i que sí que reordena els horaris fins al 5 de setembre. La Biblioteca Central, serà la millor opció per als matiners i els caps de setmana: obre de dilluns a divendres en doble torn (de 9 a 14 i de 15.30 a 20 hores) i manté l’atenció els dissabtes de 9 a 14 hores. A la resta de barris, l’activitat es concentra a la tarda. Les biblioteques dels districtes 2, 3, 4, 5 i 6 rebran lectors de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, reservant un o dos matins puntuals (de 9.30 a 13.30 hores) segons el centre. La del Districte 7, tancada del tot per vacances.
Ens quedarem sense menjar de proximitat?
Els mercats municipals mantenen ben viva l’aposta pels productes frescos i de proximitat durant tota la temporada d’estiu. ant el Mercat de la Independència com el de Sant Pere continuaran oberts tots els matins de la setmana per fer la compra diària sense problemes. L’única adaptació horària serà la suspensió del servei de tarda. A més, el Mercat de la Independència, avui així com el 7, 14 i 21 d’agost, tancarà a les 15 hores. Per la seva banda, l’habitual mercadal de l’avinguda de Béjar no s’atura cap setmana i mantindrà les seves parades operatives tots els dimecres al matí, de 9 a 13 hores. Una opció excel·lent per continuar fent costat al comerç de barri.
La documentació, en regla
Un tràmit imprescindible abans de marxar de viatge és tenir la documentació en regla, no sigui pas que tinguis el DNI caducat. La comissaria de la Policia Nacional del carrer de Baldrich manté l’atenció durant tot l’agost, de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores.
Això sí, no us hi passeu directament: la cita prèvia és del tot obligatòria. Atès que la plantilla es redueix per les vacances i l’oferta de cites és més limitada del que és habitual, el millor és revisar el portal oficial com més aviat millor per caçar algun dels buits disponibles.
Zona blava gratis
A partir del 2 i fins al 23 d’agost, aparcar a la zona blava de Terrassa serà totalment gratuït. Durant aquests dies no funcionaran ni parquímetres ni aplicacions de pagament, adaptant l’estacionament regulat a la davallada d’activitat econòmica pròpia del mes d’agost.
Altres serveis
Necessites contactar amb Polítiques Socials?
Per protegir i atendre els col·lectius més vulnerables, l’atenció social i d’atenció a les persones tampoc s’atura aquest mes. Els Serveis Socials i el servei de Ciutadania i Migracions oferiran atenció en horari reduït de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, durant tot l’agost. Per la seva banda, l’àrea de Polítiques de Gènere estarà operativa tots els dies laborables d’uns faldons horaris lleugerament més amplis, de 8 a 14 hores.
El Servei d’atenció a la dona tampoc descansa
Com que el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) manté la seva activitat, la Casa Galèria continuarà sent un punt de suport durant l’agost, de dilluns a divendres de 8 a 14 hores (937 397 408). Fora d’aquest horari, per emergència, es pot trucar al telèfon 24 h, anònim (900 900 120), al 112 o 092.
A falta de platja, piscines municipals
Ja que a Terrassa encara no tenim platja, les piscines municipals (Vallparadís, la Maurina, Sant Llorenç i les Arenes) són el millor aliat per combatre la xafogor. Fins al 30 d’agost obren cada dia en dos torns: de 10.30 a 14.30 i de 15.30 a 19.30 hores.
El síndic de greuges obrirà parcialment a l’agost
L’oficina del síndic municipal de Greuges obrirà de manera parcial a l’agost. Tancarà del 3 al 14 i, del 17 al 21, atendrà només amb cita prèvia (937 397 078). La resta de dies manté el seu horari habitual (de 9 a 14 hores). Les consultes online continuen operatives.