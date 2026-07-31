Èxit a la Masia Freixa: ple diari absolut i turistes d’arreu del món

La Masia Freixa viu un inici d’etapa espectacular. Després de tretze mesos d’obres i d’una restauració integral, l’emblemàtic monument modernista de Terrassa ha reobert les portes convertit en un equipament museístic de referència que està superant totes les expectatives. L’expectació per redescobrir aquesta joia arquitectònica de Lluís Muncunill és tan gran que l’espai rep una mitjana d’uns 200 visitants diaris des de la seva inauguració, un èxit que ha captat l’atenció tant de mitjans nacionals com de la premsa especialitzada de Barcelona, com “Time Out”. De la mateixa manera, blogs de viatges i plataformes digitals d’oci com Planomato s’han fet ressò de la reobertura i del fet que l’entrada serà lliure fins al juny del 2027.
Les xifres d’aquesta arrencada parlen per si soles. Pel que fa a les visites guiades -que permeten accedir al primer pis i a la gran novetat: la torre mirador-, aquesta setmana ja s’hi han inscrit 414 persones, omplint tot l’aforament. L’interès no decau de cara a la setmana que ve, per la qual tampoc queden places al web de reserves. D’altra banda, l’afluència dels que opten per la visita lliure no es queda enrere, només el primer diumenge d’obertura, l’edifici va rebre 250 persones.
Ahir a la tarda, en plena voràgine de visites, l’equip d’informadors explicava que la gran afluència de gent va fer que aquell dia tinguessin autèntiques “feines per tancar” a l’hora prevista.
El ressò mediàtic i de blogs de viatge confirma l'èxit de la joia egarenca
L’atractiu traspassa fronteres, amb l'interès pel modernisme
De Taiwan, Rússia o San Diego
L’atractiu de la nova Masia Freixa traspassa fronteres, aprofitant també en part l’estela de l’interès pel modernisme de l’Any Gaudí. Jordi Palomares, un dels informadors, explica que durant aquests primers dies ja han atès turistes internacionals vinguts de llocs tan dispars com Taiwan, Rússia o San Diego (Estats Units), aquests últims acompanyats d’una familiar de Jaén. Tot i aquest interès global, no es descuida el turisme vallesà i de proximitat, que es vol potenciar; entitats com Prodis o casals d’estiu ja hi han fet parada.
L’èxit de la reobertura té una base sòlida: abans de les obres, aquesta perla del patrimoni egarenc ja era el gran atractiu de la ciutat. L’estiu del 2024 va arribar a les 26.745 visites, superant amb xifres d’abans de la pandèmia, un lideratge que ara apunta a multiplicar-se.
La boníssima resposta del públic reflecteix el missatge de l’alcalde, Jordi Ballart, en un dels vídeos de difusió aquests dies: l’objectiu de la restauració era aconseguir “un espai viu, obert i ple de gent”. Ara, integrat a la xarxa de museus, es busca fer accessible el patrimoni perquè la ciutadania el redescobreixi i per “projectar-lo cap al futur”. Els visitants ja n’han comprovat la transformació: gràcies a una inversió d’1,8 milions, dels fons NextGeneration EU, s’han alliberat espais per oferir espais diàfans, descobert tresors que estaven amagats, i espais expositius i immersius que permeten admirar l’arquitectura interior com les voltes de la segona planta sense impediments.
Totes les visites són gratuïtes. La planta baixa (seu del Síndic de Greuges i Turisme fins al 2025) és d’accés lliure, però el primer pis i la torre requereixen reserva prèvia per aforament limitat, per tal de preservar el patrimoni. L’espai obre de dimarts a dissabte (de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores) i els diumenges i festius (d’11 a 14 hores). La inauguració oficial se celebrarà a principis d’octubre en un acte amb les institucions implicades en la rehabilitació, com la Generalitat i el Ministeri.
La Masia Freixa, joia modernista de Lluís Muncunill (construïda entre 1905 i 1910), va transformar una antiga fàbrica en residència. Presideix el parc de Sant Jordi i avui es pot veure gratuïtament i com mai.