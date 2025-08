Natura, aventura i tranquil·litat: aquest estiu la Vall de Núria t’espera

L'estació de muntanya situada a la comarca del Ripollès és un destí idoni per a tota la família durant tot l'any

Un passeig en telecadira i un circuit en un vehicle 4x4, entre les principals novetats de la vall

Quan la neu es fon i la natura floreix amb força, la Vall de Núria es transforma en un autèntic paradís d’estiu. Situada a 2.000 metres d’altitud al cor del Ripollès, aquesta destinació emblemàtica del Pirineu català esdevé un espai ideal per a desconnectar de la rutina i reconnectar amb l’essència de la muntanya. Enguany, l’estació de muntanya ha renovat i ampliat la seva oferta estival amb novetats sostenibles, propostes familiars i activitats pensades per a tots els públics.

Natura, emoció, competició, gastronomia i sostenibilitat, són els eixos estratègics de l’oferta turística que ofereixen les estacions de muntanya a les comarques pirinenques. En especial la Vall de Núria, en un entorn natural excepcional, que més enllà de l’històric cremallera convida a gaudir-ne amb un ampli ventall d’activitats.

La destinació que ho té tot aquest estiu

Un dels grans atractius de la temporada és la Ruta descoberta Ecovall amb el nou vehicle elèctric 4x4 TORGO, que permet explorar els indrets més amagats de la vall tot coneixent de prop el projecte de sostenibilitat ECOVALL. Aquesta iniciativa s’emmarca en el ferm compromís de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) amb la preservació del medi natural, reforçat amb accions com l’ampliació de la geotèrmia i la restauració d’edificis per millorar-ne l’eficiència energètica.

Per als amants del senderisme i les excursions, el telecadira panoràmic de la Pala permet accedir fàcilment a rutes com el Pic de l’Àliga, Set Valls o Pic de Fontnegra i observar fauna salvatge com marmotes i isards durant el trajecte.

L’estiu a Núria també és cultura i tradició. A més de visitar el Santuari, els visitants poden gaudir de diverses exposicions temporals, com l’antològica del fotògraf Toni Anguera (Xato) o la mostra “Memòries de Neu”, que repassa la història de l’esquí als Pirineus. Els dissabtes i diumenges, les visites guiades i gratuïtes al Museu de Ribes-Vila són una oportunitat per entendre millor la història i evolució d’aquest territori.

El llac de Núria és accessible en barca o canoa,

Toni Grases

Les activitats familiars tenen un protagonisme destacat amb el Parc Lúdic, que inclou tirolines, karts, circuits de patinets o jocs d’equilibri o tirolina i molt més. El llac de Núria, accessible en barca o canoa, és un altre punt d’interès per relaxar-se i gaudir del paisatge. També hi ha circuits d’orientació, minigolf, rutes fotogràfiques i la ja tradicional “Ruta dels Ponts Històrics”.

Per als que volen viure l’experiència completa, Vall de Núria disposa de diversos allotjaments com l’Hotel Vall de Núria, els apartaments i l’Alberg Xanascat. Tots ells, a més d’oferir confort, són punts ideals per assaborir la gastronomia de proximitat en espais com el restaurant de l’Hotel, la Cabana dels Pastors o el Racó de la Vall, on el producte local és el gran protagonista.

Amb tot això, la Vall de Núria es consolida com una destinació d’estiu de primer nivell que combina sostenibilitat, entreteniment, cultura i entorn natural en un sol espai.

Les estacions de muntanya de FGC TURISME, molt més que neu

L’estiu és també un moment ideal per descobrir la riquesa natural i cultural de les estacions de muntanya de FGC TURISME, que van molt més enllà de la temporada d’esquí. Situades en entorns privilegiats com el Parc Nacional d’Aigüestortes, el Parc Natural de l’Alt Pirineu o el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, aquestes estacions han esdevingut referents en ecoturisme i turisme actiu.

Vista panoràmica de la vall, un escenari idíl·lic on el verd predomina un cop la neu es retira

Ferran Font

Amb el programa Pirineu365, FGC impulsa activitats lúdiques, tallers i experiències úniques que atrauen tant famílies com esportistes. A l’estiu, el senderisme, el ciclisme de muntanya, el trail running i les rutes interpretatives guanyen protagonisme. A més, es preveu una intensa agenda esportiva amb 19 competicions repartides entre juny i octubre.

La gastronomia també juga un paper fonamental amb un compromís ferm per oferir una experiència completa, de qualitat i connectada amb el territori.

La sostenibilitat és un eix transversal en totes les estacions, que impulsen projectes com el NERET o jornades com els Clean Up Days, on voluntaris i personal recullen residus per mantenir la muntanya neta i conscienciar sobre la importància del respecte ambiental.

Les estacions d’FGC TURISME no són només espais d’oci, sinó veritables motors de dinamització del territori, amb una aposta clara per la sostenibilitat, la desestacionalització i el turisme de qualitat.