L’Església terrassenca es bolca amb el papa

La imminent visita del papa Lleó XIV a Barcelona, la primera d’un pontífex a Catalunya en 15 anys, es viurà de manera intensa des de Terrassa. Tot i que l’ajustada agenda papal no ha permès plantejar una parada a la ciutat, el Bisbat de Terrassa i els fidels terrassencs es preparen per participar en els actes de la setmana que ve.
Davant la pregunta directa de si s’ha arribat a convidar formalment el papa a visitar la Seu d’Ègara, el rector de les esglésies de Sant Pere, mossèn Toni Deulofeu, s’empara en els compromisos del pontífex. “Això és una agenda fortíssima”, justifica el rector, afegint que amb el programa previst “entens perfectament que no hi hagi possibilitat” d’incloure-hi la cocapital vallesana. Tot i això, no amaga el seu desig de cara al futur i recorda el viatge a Roma per donar a conèixer el conjunt monumental a l’anterior pontífex, on una delegació encapçalada per l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el bisbe Salvador Cristau va presentar la candidatura a la Unesco. “Així com vam poder anar a veure el papa Francesc, qui sap si algun dia tindrem una oportunitat on el papa Lleó pugui conèixer, saber i estimar què representa la seu”, afegeix.
Deulofeu destaca que a Sant Pere ell hi té “la bellesa assegurada cada dia”, un fet que connecta amb la visita a Barcelona de Lleó.
El rector considera que l’actual recorregut papal per Barcelona demostra “un equilibri entre la bellesa i la part on la humanitat sembla més trencada”, i ho exemplifica amb les diverses parades confirmades: “Poder trobar magnífica la humanitat amb àmbits tan trencats com la presó o el Raval em sembla que és veritablement important”. El mossèn, que justament va passar 10 anys a la parròquia barcelonina de Sant Agustí, al cor del barri del Raval, convivint amb 35 persones sensesostre, valora molt positivament que el pontífex hi vagi i elogia que tingui un discurs proper, ja que “es relaciona més amb estar més a prop de la gent”. A més, en destaca el seu posicionament clar davant dels conflictes actuals, assegurant que denuncia unes guerres que “tenen una intencionalitat econòmica brutal” i que “estan trencant la dignitat dels més innocents”.
Per a aquells terrassencs que no es desplacin a la capital catalana, Deulofeu recorda que “a la parròquia de Sant Pere tindrem una televisió molt gran per poder seguir els actes en directe i pot venir qui vulgui”. Ell serà, a més, en l’acte que es farà a Montserrat.
El rector de la catedral del Sant Esperit, mossèn Carles Cahuana, també preveu assistir a alguns dels actes de la visita papal a Barcelona, entre els quals la vetlla de Montjuïc i la celebració a la Sagrada Família. Per a ell, la presència del papa Lleó XIV a Catalunya té un significat que va molt més enllà d’un simple viatge institucional. “No ve a fer turisme ni a veure la Sagrada Família. Deixant casa seva, està fent un esforç per venir aquí, amb l’objectiu d’animar els cristians, donar-los suport i refermar la fe de tota la comunitat”, assenyala. Cahuana destaca que el papa és “el pastor de l’Església universal” i considera que la seva visita servirà per donar impuls als creients. “La gent té moltes ganes que vingui”, afirma.
Màxima representació
La diòcesi de Terrassa tindrà una presència molt destacada a Barcelona, ja que, tal com confirma el vicari general del Bisbat de Terrassa, mossèn Fidel Catalán, “la representació és al màxim nivell, lògicament”. A la missa de la basílica de la Sagrada Família, un acte on segons Catalán “només podem entrar capellans”, la delegació vallesana estarà encapçalada pel bisbe, acompanyat del vicari general, el secretari general i “una setantena de capellans” del territori.
La mobilització per a l’acte massiu a l’estadi de Montjuïc també serà majúscula. El vicari general detalla que “el Bisbat disposava de 300 invitacions i estan totes exhaurides, més aquelles altres que s’han pogut inscriure per parròquies, sobretot de gent jove”. En aquest acte a l’estadi també hi seran presents el bisbe, el mateix vicari i el secretari general.
Fidel Catalán, que ja va viure en primera persona les visites de Joan Pau II l’any 1982 i de Benet XVI l’any 2010, preveu que l’acte a Barcelona “serà espectacular i projectarà al món una obra religiosa de primer nivell, que és la Sagrada Família” d’Antoni Gaudí. A més, es mostra convençut que el missatge del papa anirà dirigit a tota la ciutadania, basat en “principis generals” útils per a tothom, tal com ha demostrat en una reflexió recent sobre la intel·ligència artificial. “Serà una paraula que tindrà un ressò molt ample i que ens ajudarà com a cristians i com a societat”, conclou.