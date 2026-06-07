Saps on és... l’escultura més viatgera

Normalment, parlem de persones viatgeres, sabem de les maletes viatgeres per als infants i també hi ha mencions a aus viatgeres, que van a altres zones quan els convé. Però no és corrent que una escultura o un monument es pugui defi nir com a viatgera, més que res, perquè, aquesta mena d’elements acostumen a romandre en un lloc estable i ferm per a la resta de la seva existència. No obstant això, es podria qualifi car de viatgera aquesta obra de Ramon Suau, un prolífic artista egarenc que ja ha tingut les seves compareixences a aquesta secció.
L’escultura s’anomena “Relacions Teòriques. Equilibri. 1” i com a subtítol, com s’explica a la pàgina web de Suau, és “Incidència de l’escultura en l’arquitectura”. La tècnica? Planxa d’acer soldada i pintada. Ubicació? La bassa del cementiri de la ciutat.
Fins aquí, ni rastre de viatges ni desplaçaments, però la història no s’acaba. L’escultura és part d’una col·lecció de deu peces que juguen amb les formes geomètriques. Primer de tot, es va col·locar a la plaça de l’Onze de Setembre.
Va ser substituïda
L’any 2009, tanmateix, l’Ajuntament de la ciutat va prendre la decisió de substituir-la per una de l’artista Albert Novellón, i “Relacions Teòriques. Equilibri. 1” va anar a parar a la plaça dels Drets Humans, just al costat del que llavors era el nou edifi ci de consultes externes de MútuaTerrassa.
La seva aventura no va finalitzari encara hi va haver el mencionat trasllat a la zona del cementiri. El motiu, realment, és dels que fan riure tot i que no haurien de fer riure. Una ambulància la va envestir i la va deixar malmesa i, com és lògic, la van retirar, promovent l’enuig comprensible de l’autor. Es va reconstruir i, l’any 2020, va arribar al destí actual,
per decisió de Suau.