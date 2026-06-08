La plantilla de Ficosa avala amb el 92% dels vots el preacord de l’ERO

Els treballadors de Ficosa han ratificat el preacord el preacord assolit entre la representació sindical i la direcció de l’empresa sobre l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) plantejat a la planta de Viladecavalls. La proposta ha rebut un ampli suport de la plantilla, amb un 92% dels vots favorables.
Segons ha informat CCOO, la votació, feta divendres, valida el resultat de les negociacions mantingudes durant les darreres setmanes i culminades la nit de dimarts amb l’assoliment d’un principi d’acord entre les parts. El sindicat destaca que les converses han permès escurçar de manera substancial el nombre inicial de persones afectades per l’expedient i incorporar mesures no traumàtiques per afrontar l’ajust laboral.
Els acomiadaments es redueixen dels 172 inicials a un màxim de 105 i les sortides es canalitzaran mitjançant adhesions voluntàries.
Les baixes es materialitzaran de manera progressiva en quatre fases. La primera està prevista per a mitjan juliol i la darrera es farà efectiva el 31 de març de 2027.
Paral·lelament, empresa i sindicats van pactar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afectarà inicialment 38 treballadors de l’àrea d’enginyeria entre l’1 de setembre de 2026 i el 30 de juny de 2027. L’afectació s’estendrà a un total de 275 persones per repartir de manera solidària la reducció d’activitat entre la plantilla, amb una incidència estimada de dos dies al mes per treballador.
Amb la ratificació del preacord per part dels treballadors, s’obre ara el termini perquè les persones interessades puguin acollir-se a les baixes voluntàries previstes en el document pactat entre la direcció i la representació sindical.