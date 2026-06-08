Remodelen el parc de Can Boada del Pi per convertir-lo en un espai més accessible i inclusiu

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquest matí les obres de remodelació del parc infantil i la pista esportiva de Can Boada del Pi, una actuació que permetrà transformar aquest espai en un entorn més accessible, inclusiu i adaptat a les necessitats dels infants i del veïnat. Els treballs compten amb un pressupost de 385.956,76 euros i tenen una durada prevista de cinc mesos.
El projecte contempla una reconfiguració integral de la zona de jocs infantils aprofitant les dues plataformes existents. L’objectiu és crear dos espais diferenciats segons les edats dels usuaris: una àrea destinada als infants més grans, equipada amb un balancí i un joc combinat, i una altra pensada per als més petits, amb diversos elements inclusius.
Aquesta segona zona incorporarà un sorral amb respatller, tres gronxadors —dos dels quals seran inclusius—, un altre balancí i un panell lúdic. A més, es milloraran els itineraris interiors amb paviments de llamborda i ceràmica per facilitar l’accés a tots els infants, independentment de les seves capacitats.
La tinenta d’alcalde i regidora d’Accessibilitat i Capacitats Diverses, Meritxell Lluís, ha destacat la importància de la iniciativa, assegurant que “l’accessibilitat i la inclusió són elements clau en els espais lúdics públics per tal que els infants accedeixin a aquests equipaments en igualtat de condicions i puguin gaudir-los respectant les seves necessitats, siguin les que siguin”.
La intervenció també inclou una renovació completa de la pista esportiva. En aquest sentit, es substituirà la tanca actual per una de nova amb millors prestacions de seguretat i resistència, mentre que el paviment, actualment molt deteriorat, serà reemplaçat per una superfície de formigó reforçada amb malla d’acer.
Les actuacions arribaran igualment a l’entorn de la plaça. Es repararan els murs perimetrals existents, s’eixamplaran les voreres als dos costats del pas de vianants per facilitar-ne l’accessibilitat i es construiran nous murets que delimitaran el parc. El projecte preveu també la creació de talussos enjardinats que contribuiran a integrar l’espai en l’entorn natural i evitaran desnivells que requeririen la instal·lació de tanques de protecció.
Segons la regidora d’Obra Pública, Montserrat Alba, aquesta actuació dona resposta a una demanda històrica del barri. “Amb aquest projecte, consensuat amb l’Associació de Veïns de Can Boada del Pi, donem resposta a les seves reivindicacions per millorar l’entorn i avancem cap a una ciutat feta per a tots i totes, augmentant els espais lúdics inclusius”, ha afirmat.