Marissa Josa, actriu de Terrassa, repeteix aventura italiana

Es va estrenar el 2010, es va fer per Nadal el 2011 i ara torna on es va representar, al teatre La Biblioteca (Ciutat Vella, Barcelona) amb un nou repartiment, però ella, la terrassenca Marisa Josa, hi repeteix. La reposició de “Natale in Casa Cupiello”, obra d’Eduardo de Filippo dirigida per Oriol Broggi, un clàssic de La Perla 29, tornarà a comptar amb Josa com a protagonista d’aquesta proposta nadalenca que es va estrenar el passat 18 de novembre i romandrà a La Biblioteca fins el 18 de gener del 2026.
La història transcorre en un pis gran i fred, la llar d’una família italiana amb un pare vell, despistat, rabiüt i xerraire preocupat pel seu pessebre i pel seu cafè del matí, i amb una mare abnegada i patidora. El germà solter del pare viu amb ells. També, encara, el fill, lladre i consentit. La filla és una jove guapa casada amb un industrial pedant, però té un amant, amic del germà, amb qui projecta fugir.
“Tot aquest microcosmos arriba al seu punt àlgid la Nit de Nadal i esclata. Tots s’enfaden, es criden, es reconcilien i s’estimen profundament”, apunta la sinopsi d’una obra escrita en clau de comèdia. L’elenc actual el formen Marissa Josa, Pep Cruz, Lluís Marquès, Ramon Vila, Joan Arqué, Jordi Coromina, Noël Olivé, Eduard Paredes i Màrcia Cisteró i Clara de Ramon.