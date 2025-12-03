La científica Núria Salán desfà mites de metall a Terrassa

Com que el cinema, en especial el de ciència-ficció, fa ús de metalls moltes vegades de manera impròpia, la científica Núria Salán s’ha proposat mostrar aquesta mena d’irregularitats amb respecte, amor i un punt d’humor. Ho farà aquest dijous en una conferència a l’Ateneu Terrassenc, a partir de les 19 hores. A banda dels habituals recursos d’enginyeria, els metalls són protagonistes directes i indirectes de moltes escenes.\r\n\r\nNo obstant això, sovint les seqüencies on es mostren els materials incorren en errades molt llunyanes de la realitat. Salán, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, ha seleccionat sèries i pel·lícules molt conegudes mostrant les “irrealitats” que ens han fet pensar que algunes coses eren possibles. La doctora terrassenca vol destacar que no sempre la ficció pot ser una realitat científica.\r\n