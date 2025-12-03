La música en directe es pren un cafè doble a Terrassa

A vegades, moltes vegades, el cafè es remou amb cullera jazzística, però no sempre és així en aquest local. Aquest dijous al vespre, per exemple, abraça la proposta d’Alberto Burguez, espectacle d’una música que és contígua amb el gènere avantdit i hi ha qui diu que és filla seva; però el que oferirà Burguez és, sobretot, rhythm and blues (R&B). El dissabte, més: Giovanni Ghizzani i Noel Fortune. Tot, al Cafè de l’Aula de Terrassa, al carrer del Doctor Ullés 62-64.
La gerència d’aquest establiment ubicat a Ca n’Aurell afirma que ha consolidat les nits de piano dels dijous “com una de les cites musicals fixes de la ciutat”. Cada setmana, aquest espai acull pianistes i altres propostes, esdevenint un punt de trobada “per als amants de la música en directe i per a tothom qui busca un ambient acollidor amb bona gastronomia”.
Aquest dijous, a les 20.30 hores, el protagonista del vespre musical del Cafè de l’Aula serà Alberto Burguez, que oferirà al públic una sessió única de R&B al piano. Nascut a l’Uruguai el 1992, Burguez es va traslladar de petit a l’Argentina. Solista, cantant i compositor, va formar part de l’escena del blues de Buenos Aires una desena d’anys. Amb 30 es va mudar a Barcelona, on viu i on ha participat en projectes diversos que, de manera especial, s’endinsen en la música afroamericana, fusionant el blues, el swing i el boogie-woogie amb aromes de New Orleans.
Fusió de ritmes
I aquest dissabte vinent, una nova proposta, amb un sopar concert que començarà a les 21.30 hores i tindrà com a convidats el pianista Giovanni Ghizzani i el trompetista i cantant Noel Fortune.
El duo plantejarà un espectacle enèrgic marcat per la fusió de ritmes que transiten pel jazz, el folk irlandès i la música d’arrel. L’entrada al local, en el concert d’aquest dijous i en el de dissabte, és gratuïta.