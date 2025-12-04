Lildami i Sr. Chen tornen amb una oda als moments que volem allargar per sempre

El terrassenc Lildami i el rubinenc Sr. Chen, un dels duets més sòlids i inspirats del pop urbà català, es retroben en un nou EP que reivindica aquells instants que voldríem retenir una mica més. Després d’anys de complicitat creativa, el tàndem reprèn amb força una col·laboració formal que feia temps que no es desplegava amb aquesta intensitat.
"5:MM (5 minutets més)" és un projecte signat a quatre mans que neix de la connexió artística entre Lildami, una de les veus més destacades del gènere urbà en català, i Sr. Chen, productor i artista versàtil amb una trajectòria consolidada a l’escena alternativa. Durant molt temps van treballar plegats tant a l’estudi com damunt l’escenari, i aquest EP simbolitza el retorn d’aquella fórmula creativa: composició, producció i enregistrament compartits al cent per cent.
Musicalment, l’EP es mou entre el rap i l’electrònica, dos llenguatges que han marcat els camins dels dos artistes. Les estructures mantenen l’energia del rap, mentre que la producció aporta una capa electrònica que defineix el so del treball. Tot i que no hi ha col·laboracions vocals, el projecte compta amb els cors de Gigi Rosen en tres de les cinc peces.
Amb el títol “5 minutets més”, els artistes expressen el desig d’allargar els instants compartits abans que la rutina torni a imposar-se. Cada cançó obre un registre emocional diferent: “mítico duet” reivindica la identitat creativa del binomi; “blackeyedpeas” respira celebració i lleugeresa; “passaport” evoca l’escapada d’un dia qualsevol amb algú important; “labubu” ofereix una mirada generacional sobre l’estat del món; i “quan menys ho esperi” tanca el projecte amb una peça íntima inspirada en la pèrdua d’un amic proper, motor emocional del disc.
L’univers visual del treball es completa amb cinc videoclips rodats als Estats Units, que capturen la química, l’amistat i la il·lusió compartida per fer música des de la veritat