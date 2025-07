A Terrassa podeu passar (i gaudir) el juliol amb música de cambra

El Festival d'Estiu Seu d'Ègara de l'Orquesta Cambra Terrassa 48 arriba enguany a la 13a edició. Se celebrarà del 10 al 20 de juliol a Terrassa, amb una programació "centrada en posar en valor la música clàssica, amb la divulgació, la investigació i la interacció amb el públic com a eixos vertebradors".

La 13a edició del festival coincideix amb la celebració del primer quart de segle de l'orquestra, que aquesta commemorarà al desembre amb un concert especial. Abans, aquest mes de juliol, el festival oferirà vuit concerts i activitats "amb diferents propostes per a diversos públics, oferint un recorregut musical de tres segles, des del Barroc fins al segle XXI", indica el conjunt. La programació reivindica el patrimoni musical i la seva recuperació, tot combinat "amb una aposta ferma per la nova composició en diàleg amb l’arquitectura de l’entorn privilegiat del recinte de la Seu d’Ègara, patrimoni arquitectònic". La simbiosi amb el paisatge es va ratificar amb el concert de Festa Major.

L’edició del festival està formada per tres concerts a la Seu d’Ègara: "L’OCT48 i David Carabén" (17 de juliol), "Cinemes Seu d’Ègara" com a concert itinerant amb música de pel·lícules (18 de juliol) i "Els cinc elements i la llum" (19 de juliol) amb els cinc elements com a fil conductor i projeccions immersives. Els organitzadors destaquen en la programació l’estrena absoluta de l’obra "Quatre melodies catalanes", del compositor Bernat Giribet, "amb una visió personal de melodies populars catalanes".

El cicle també ofereix un concert gratuït a La Coral de Prodis com a Tastet del Festival amb el quartet de corda de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, una conferència inaugural a càrrec de Joan Vives i un concert-taller familiar per a infants de més de 6 anys a la Biblioteca Central, ambdues activitats amb entrada lliure. També es durà a terme el concert "A prop teu" al Casal Anna Murià; en aquest cas, la proposta no s'obrirà al públic general.

Una formació estable

L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48), ara integrada per catorze músics, és una formació estable especialitzada en el repertori escrit per a cordes. Fundada en la seva forma i filosofia actuals l’any 2000, el conjunt "ha donat un gran impuls i difusió de la música per a formació d’orquestra de cordes amb uns programes que combinen una gran investigació i proximitat", assenyala l'OCT 48, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. L’OC48 ha realitzat concerts per tota la geografia catalana i per divereses poblacions espanyoles, ha col·laborat en importants produccions simfonicocorals i ha fet enregistraments pels segells Ars Harmònica, Mà de Guido, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i pel Centre Robert Gerhard.

Aquesta edició del Festival inclou el VIIè Curs de Direcció Orquestral de l’OCT48, amb el director Xavier Puig com a professor, que culminarà el diumenge 20 de juliol a les 12 hores amb un concert dels participants obert al públic i amb entrada lliure a l’Auditori de Terrassa.

Aquest és el programa complet del festival:

-Dijous, 10 de juliol, 22 hores. Tastets del Festival d'Estiu. La Coral de Prodis (carrer del Pantà, 57), amb el quartet de corda de l'OCT48. Gratuït.

-Dissabte, 12 de juliol, 12 hores. Concert-taller "per a le spetites-grans persones". A la Biblioteca Central de Terrassa (BCT). Entrada lliure, per a públic familiar a partir dels 6 anys.

-Dilluns, 14 de juliol, 18.30 hores. Conferència inaugural a càrrec de Joan Vives: "Els quatre elements. Música inspirada en la natura". Entrada lliure.

-Dijous, 17 de juliol, 22 hores. Concert: "L'OCT48 i David carabén", a la Seu d'Ègara. Amb David Carabén (veu i composició), Pere Bartolomé i Aleix Puig (arranjaments orquestrals), l'OCT48 i Quim Térmens (director-concertino de l'orquestra). Entrades: 14 euros.

-Divendres, 18 de juliol, 22 hores. Concert "Cinemes Seu d'Ègara". Recital per passejar per la Seu d'Ègara "tot gaudint de les melodies del cinema". Entrades a 14 euros.

-Dissabte, 19 de juliol, 22 hores. Concert: "Els cinc elements i la llum, la unió de la llum amb els sons dels elements". A la Seu d'Ègara. Inclourà projeccions immersives a càrrec de Discmusic.

-Diumenge, 20 de juliol, a les 12 hores. Concert del VIIè Curs de direcció orquestral de l'OCT48. Auditori de Terrassa. Entrada lliure.