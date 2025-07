Terrassa esdevé la capital de la màgia

Un lustre de jocs de mans, un afany innovador per a un art que és una quelcom més que un conill i un barret. El Festival de Màgia de Terrassa arriba a la seva cinquena edició enguany amb un programa ple i divers, format per una vintena de propostes que començarà aquest dimecres, 9 de juliol, amb espectacles de bestreta però viurà la seva gala inaugural aquest dijous, 10 de juliol, a partir de les 22.30 hores a l'auditori de LaFACT Cultural (15 euros l'entrada). El festival, organitzat per l'Associació de Màgia i Il·lusionisme de Terrassa, acabarà el diumenge, 13 de juliol.

Primeres activitats

-A les 12 hores d'aquest dimecres, 9 de juliol, espectacle de carrer de Magicomedy-Cia LaChurryClown, a la plaça de Ricard Camí. Gratuït.

-De 15 a 20 hores, també aquest dimecres, Fira Màgica a la plaça de Ricard Camí, amb parades.

-A les 23 hores d'aquest dimecres, la Sala Fred Astaire (carrer de Sant Francesc, 52) acollirà una jam de màgia presentada per Charly. El preu: 15 euros. Aquestes sessions són trobades informals de mags, "des de principiants fins a professionals, que busquen compartir, aprendre i practicar la màgia en un ambient relaxat i col·laboratiu". No hi ha un escenari ni un programa fix. Els participants mostren els seus trucs, aprenen noves tècniques, intercanvien idees i perfeccionen les seves habilitats en un espai "on es fomenta el creixement i l’experimentació" i on la passió per l’il·lusionisme "es viu de forma espontània i compartida".

La inauguració i altres actes

-De 12 a 20 hores d'aquest dijous, 10 de juliol. Fira Màgica a la plaça de Ricard Camí.

-18.30 hores. Espectacle de carrer Gneis-Inòpia. Plaça de Ricard Camí.

-Aquest dijous, a la gala inaugural, el certamen comptarà amb la presència "de talents excepcionals que fusionin destresa, creativitat i carisma", subratllen els organitzadors. El programa, que començarà a les 22.30 (el preu: 15 euros), inclou les següents actuacions a LaFACT:

-Matilde (LaChurryClown). Amb un estil singular, la Matilde farà riure i sorprendrà el públic amb la seva particular visió de la màgia, fusionant el clown amb il·lusions que desafien la lògica.

-Cástor i Pólux. Duet que promet "un espectacle de gran format, on l’elegància i la sincronització s’uneixen per crear il·lusions visuals impactants i números plens de poesia".

-El Brujo de Torrevieja (Antonio Ortuño). Segons l'organització, aquest mag captivarà l'auditori "amb el seu domini de la màgia, portant el públic a un viatge de sorpresa amb els seus efectes magistrals".

-Álvaro Cortés. El campió d’Espanya de Màgia "desplegarà el seu art amb la precisió i l’estil que el caracteritzen, demostrant per què és un dels noms més rellevants de la màgia actual".

-Miguel Muñoz Segura. Guanyador del Gran Premi Mundial de Màgia FISM 2018, és considerat el millor mag i il·lusionista del món: "Miguel Muñoz ens oferirà una actuació que transcendeix les fronteres de la màgia, combinant l’il·lusionisme amb l’art circense i teatral en un desplegament de genialitat i originalitat".

A les 00.30 hores (matinada de dijous a divendres), actuació de Fakir Testa a la Sala Fred Astaire.

La resta del programa: divendres, 11 de juliol

-De 12 a 20 hores, Fira Màgica a la plaça de Ricard Camí.

-A les 18.30 hores. Espectacle de carrer Nicolás Chevalie. Plaça de Ricard Camí.

-En dues sessions, a les 19 i a les 21.30, Gala de Màgia de Prop. A LaFACT Cultural. Entrada: 15 euros. Amb Sergio Starman, Woody Aragón, Jonio, Franco Pascali i Luis Otero.

Magicomedy-Cia. LaChurryclown

Dissabte, 12 de juliol

-De 12 a 20 hores, Fira Màgica, a la plaça de Ricard Camí.

-De 17 a 18.30 hores, taller de màgia, a la plaça de Ricard Camí.

-A les 18.30. Espectacle "Pasen i vean", de Carlos Adriano. A la mateixa plaça.

-A les 21 hores. Gala Internacional, a LaFACT. Entrada: 15 euros. Amb Kevin James, Ramó i Alegría, Violeta Zheng, Jaime Figueroa i Javi Rufo.

-A les 23.30 hores. Ruta clandestina. Sortida des de la plaça de Ricard Camí. Els participants seran dividits en petits grups, preparats per ser guiats cap a quatre punts misteriosos i secrets de Terrassa, "llocs acuradament seleccionats per allotjar micro-espectacles de màgia".

Diumenge, 13 de juliol

-De les 11 a les 13.30. Fira Màgica.

-A les 13 hores, Gala de Premiats. Espectacle dels artistes premiats durant la competència del 40 Congrés Màgic Nacional de Màgia. A l'Auditori de LaFact Cultural. Preu: 15 euros.

-A les 16 hores, "100% Daortiz". Actuació del famós mag espanyol Dani DaOrtiz. A LaFACT Cultural. Entrada: 15 euros.

-A les 18 hores. "Ilusionate", de Borja Montón. Espectacle de màgia pensat per a tota la família. A LaFACT Cultural. Entrada: 5 euros.