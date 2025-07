Una missa catalana a l'ofici religiós de Terrassa

La Coral d’Esparreguera la va cantar l’any passat a Ciutat del Vaticà. Aquest diumenge, la Massa Coral la cantarà, per primer cop a Terrassa. Es tracta de la “Missa catalana”, una obra de gran importància litúrgica de Josep Borràs (1929-2020), músic, apassionat de Wagner, organista, compositor d’Esparreguera, autor de la música original de La Pasió d’aquesta localitat.

A les 9.15 hores de diumenge de Festa Major, el seguici d’autoritats desfilarà des de l’Ajuntament fins a la Catedral del Sant Esperit, a la Plaça Vella. Estarà format per dos macers; dos policies municipals amb vestuari de gala; el penó de la ciutat, portat aquest any pel grup de Geganters de Terrassa; dos cordoners del penó, aquest any de la Penya Barccelonista 1900; dos agutzils, l’alcalde, amb la vara, la medalla i la banda; i la resta de la corporació municipal, amb les tradicionals bandes i ventalls (en filera de dues persones). El curt recorregut: raval de Montserrat, placeta de la Font Trobada, carrer dels Gavatxons, Plaça Vella.

El seguici és paradigma d’aquest punt de tradició que encara perviu i confereix a la Festa Major aquest pòsit de solemnitat que no es queda a les portes de la Catedral del Sant Esperit. És més: es transforma i destil·la en l’ofici religiós que comença a continuació, una missa polifònica que inclou els goigs als tres sants patrons de Terrassa: Sant Pere, Sant Valentí i Sant Cristòfol.

Culminació el 2014

Enguany, el sobri repertori també preveu dues obres del compositor anglès Edward Elgar (1857-1934) i, per primera vegada a Terrassa, la “Missa catalana” de Josep Borràs. El músic d’Esparreguera, autor també de caramelles, sardanes i sarsueles, va compondre aquesta missa precisament per acompanyar l’ofici de festa major de la parròquia de Santa Eulàlia d’aquesta localitat. Va agafar forma des del 2007, amb la primera composició, “Crec en un Déu”, i Josep Borràs i Farrès va culminar el seu treball en el 2014, any en què la partitura es va interpretar tal com és coneguda actualment.

La Massa Coral de Terrassa la va estrenar aquell any a la Missa del Gall d’Esparreguera i ara la porta a la seva ciutat. No la cantarà íntegra, però sí en la seva major part. “És un honor”, assegura l’entitat. En què se sustenta la importància del fet? En primer lloc, en què la composició “és un text litúrgic en llengua catalana, i no en llatí”, com destaca Jaume Gironès, cantaire del grup i membre de la junta directiva de l’entitat. La missa va enriquir el repertori de litúrgia a Catalunya. Altres trets diferencials i rellevants al·ludeixen a aspectes musicals: l’obra “té tons operístics”, indica Gironès. El cromatisme de Richard Wagner impregna una composició en la representació de la qual ha treballat amb deler la Massa Coral de Terrassa des del setembre passat. L’actuació durarà uns 35 minuts.

El 4 i el 5 de maig del 2024, la Coral de La Passió d’Esparreguera va interpretar l’obra de Josep Borràs al Vaticà, complint una invitació prèvia de l’organista oficial de la Basílica de Sant Pere de Roma, Josep Solé. Aquella convocatòria, prevista pel maig del 2020, va quedar ajornada per la irrupció de la pandèmia. Demà, la mateixa coral que va estrenar la “Missa catalana” a la població del seu creador la interpretarà a la Catedral del Sant Esperit. “Hi ha molta feina darrere”, indica Jaume Gironès, membre d’una coral que compta amb 50 integrants i que es va fundar l’any 1943.