Nova producció de cinema a Terrassa: "Una pistola, una bala y un oso panda"

El director Oriol Cardús ultima aquesta setmana a Terrassa, al Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), el rodatge de la comèdia “Una pistola, una bala y un oso panda”, la seva estrena al món de la ficció. Després de set setmanes de rodatge en una vintena de localitzacions, el director en fa una valoració “molt positiva en tots els sentits”. Amb un pressupost de poc més de 5 milions d’euros, el rodatge de la pel·lícula va començar el 26 de maig i finalitzarà aquest divendres al Parc Audiovisual de Catalunya

“Estem molt contents amb el resultat general. Ja tenim ganes de posar-nos a muntar i acabar-la”, assenyala Cardús. Protagonitzada per Alain Hernández, José Troncoso i Teresa Ferrer, la cinta, una comèdia surrealista, explica la història de Saúl, un director de cinema frustrat que travessa una profunda depressió i que veu com la seva vida canvia dràsticament quan troba una pistola i una bala al replà de casa seva.

En declaracions als mitjans de comunicació durant una pausa del rodatge, Oriol Cardús explica que “Una pistola, una bala y un oso panda” és “una comèdia negra” que narra la història del Saúl, un director abandonat per la seva parella i amb una profunda depressió que el té tancat a casa seva. La seva vida canvia “dràsticament” quan es troba una capsa amb una pistola, una bala i una nota enigmàtica. A partir d’aquest moment, la seva rutina dona pas a una boja aventura carregada de girs inesperats “on res és el que sembla i on la realitat es barreja amb els somnis”.

Alain Hernández interpreta Saúl, el director caigut en desgràcia que ha perdut la il·lusió i afronta el seu moment més baix

Més enllà de la part còmica i esbojarrada, el director explica que la pel·lícula parla del pas del temps, de la frustració vital, dels somnis no complerts i de la dificultat d’assumir que la vida no és com l’havíem imaginat. Alhora, afegeix, és una celebració de l’amistat, l’amor i la possibilitat de redempció.

La comèdia

Tot i ser el primer llargmetratge de ficció que dirigeix després d’una carrera dedicada majoritàriament a la publicitat i que al final la pel·lícula ha estat “més gran” del que s’esperaven, Cardús assegura que s’ha sentit “molt còmode” en tot moment perquè el guió l’ha fet ell i perquè la comèdia és un gènere que li agrada i amb el que ja havia experimentat en alguns curts.

On sí que ha notat diferències amb el món de la publicitat és amb la dimensió del rodatge i, sobretot, la durada: “Un rodatge de publicitat, per molt gran que sigui, són dos o tres dies i ara ja fa set setmanes que rodem sense parar en una vintena de localitzacions”.

Part del rodatge s`ha realitzat al PAC, a Terrassa

Pel que fa als actors, Alain Hernández interpreta Saúl, el director caigut en desgràcia que ha perdut la il·lusió i afronta el seu moment més baix; un personatge amb el qual s’ha identificat molt “perquè mals moments a la vida els passa tothom” i perquè es deixa ajudar pels seus millors amics per sortir del pou.

“En el fons aquesta pel·lícula és també un cant a l’amistat”, apunta. Al seu torn, José Troncoso dona vida a Raúl, el seu millor amic des de la infància, un personatge excèntric i entranyable que funciona com a contrapunt perfecte del de Saúl. “Som com la nit i el dia, però ens complementem a la perfecció i quan el Saúl es troba l’embolic no dubta a seguir-lo fins al final”, explica.

La tercera protagonista del film, Teresa Ferrer, encarna a Maite, infermera de dia i brúixola moral del grup, una dona intel·ligent, pragmàtica i emocionalment forta. Ferrer assegura que en llegir el guió va tenir una connexió immediata amb el seu personatge que, assegura, “podria ser ella amb quatre cafès”.

El repartiment es completa amb uns secundaris de luxe com són Dafnis Balduz, Petra Martínez, Emma Ozores, Carles Martínez, Patricia Conde i Francesc Ferrer.