El jazz surt a la fresca a Terrassa

No acabem una i ens fiquem en una altra, a escala diferent, però hi anem amb tot. Acabada la Festa Major, més. La Nova Jazz Cava de Terrassa travessa parets, surt al carrer, s’eixampla encara més, com correspon a la música lliure que promou. Aquest divendres començarà la 26a edició del cicle d’estiu Jazz a la Fresca, que és com un minifestival de jazz a l’aire lliure, amb l’escenari traslladat al pati de la casa jazzística situada en el passatge de Tete Montoliu. Enguany, els capvespres de juliol venen amb mitja dotzena de propostes.

Obrirà foc divendres la vocalista Marian Barahona amb la seva Blues Reunion. L’endemà, Pau Casares escamparà, amb la seva generositat habitual, la sapiència atresorada en dècades de passió. La setmana vinent arribarà el torn de l’anglesa Claire Martin i de la Sant Andreu Dixie Band. La darrera etapa del programa serà protagonitzada, el 25 i el 26 de juliol, per Èlia Bastida Quartet i Stand’eswing, respectivament.

Tots els dies hi haurà, a més, simbiosi culinària amb Jordi Cuina i l’Artesana. Tots els concerts començaran a les 22 hores. L’aire lliure, però, no trencarà la dinàmica de jam sessions de la temporadae. Demà, Quim Anglada 4tet i el 17 de juliol, Òscar Garcia Banqué Grup.

Per començar, Marian Barahona Blues Reunion

Marian Barahona Blues Reunion farà el tret de sortida del cicle aquest divendres, 11 de juliol (20 euros l’entrada per als no socis, 14 per als socis). Barahona, perenne col·laboradora de La Vella Dixieland i participant en una llista inabastable de projectes, liderarà amb la seva veu experta un grup que inclourà Ivó Oller (trompeta), Jordi Blanch (saxo tenor), Agustí Mas (guitarra), Marc Ferrer Esteve (piano), Pep Rius (contrabaix) i Olivier Rocque (bateria). Malgrat la fresca buscada, el concert tindrà moments escalfats, com correspon al gènere.

Pau Casares, 200 vegades terrassenc

Té gairebé 50 anys de carrera i ha tocat a Terrassa 200 vegades. Pau Casares, amb “Sobretaula a casa”, prendrà el relleu de Barahona 24 hores després. A Casares, premi Jazzterrasman 2027, tampoc li faltarà acompanyament en l’escenari. El saxo i clarinetista ocuparà el pati de la Nova Jazz Cava al costat d’Oriol Vallès (trompeta), Irene Reig (saxo alt), Lluc Casares (saxo tenor), Marc Martín (piano), Albert Martínez (contrabaix) i Joan Casares (bateria), i alguns rumors (fundats) apunten que el gran Josep Maria Farràs també aportarà el seu gra de sorra a l’actuació.

Pau Casares a Terrassa

Nebridi Aróztegui

La Premiada Claire Martin debuta a Terrassa

La cantant Claire Martin (Wimbledon, 1967), guanyadora vuit vegades dels British Jazz Awards, debuta a Terrassa en format de quartet. Seva serà la tercera jornada (22 euros taquilla, 15 per als socis). A seu costat actuaran, divendres 18 de juliol, la pianista Nikki Iles , el contrabaixista Mark Hodgson i el bateria Stephen Keogh.

Sant Andreu Dixie Band, la pedrera que no s'exhaureix

Joan Chamorro, músic i pedagog, continua animant una pedrera inexhaurible de la qual la Sant Andreu Dixie Band n’és una bona mostra. El combo, la secció més jove i més dixie de la Sant Andreu Jazz Band (SAJB), serà al pati de la Cava el dissabte 19 de juliol (20 euros, 14 per als socis), oferint un repertori que combinarà temes ballables de jazz clàssic amb improvisacions. Fa unes setmanes, la SAJB va aconseguir la segona posició al concurs Essentially Ellington de Nova York.

Èlia Bastida Quartet, univers de versatilitat

”Aquarel·la” és el sisè treball com a líder d’Èlia Bastida, violinista que visita Terrassa per desgranar els temes d’aquest àlbum de composicions pròpies. Bastida, que ha gravat amb artistes com Scott Hamilton o John Allred, explora gèneres, del jazz al tango, passant per la bossa nova, amb el violí, però també amb el saxo i la veu. Les entrades: 20 euros el públic, 14 els socis del club.

Stand'eswing, amalgama generacional

Laia Porta

Santi Olivet

L’última jornada del cicle Jazz a la Fresca, el 26 de juliol, està reservada a Stand’eswing (preus: 20 i 14 euros). Aquesta formació es va fundar en el marc del 44è Festival Jazz Terrassa i agrupa músics adscrits a dues generacions de l’escena del jazz català. El quintet el formen Enric Alegre als saxos, Enric Carreras al piano, Ramon Grimalt al contrabaix, l’incombustible Adrià Font a la bateria i la veu de Laia Porta. “Aquesta amalgama d’interessos musicals emprèn un viatge pels estàndards més coneguts del swing del segle passat”, destaquen els organitzadors d’un concert que aplega “un quintet de llarga trajectòria i bagatge jazzístic”.