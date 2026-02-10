Els primers trens de l’R4 entre Manresa i Terrassa no circulen i obliguen els passatgers a optar pel bus

Els primers trens d’aquest dimarts al matí de la línia R4, en el tram entre Manresa i Terrassa, no han circulat, fet que ha obligat molts passatgers a resignar-se i utilitzar el transport alternatiu per carretera. Tot i que les pantalles informatives de les estacions indicaven els horaris habituals de sortida, cap comboi ha acabat passant en les primeres hores del dia.
Davant aquesta situació, nombrosos usuaris han optat directament pel bus. “Ja hem anat directament a l’autobús perquè ja ens imaginàvem que el tren no funcionaria”, explica la Berta, estudiant universitària que es desplaça diàriament fins a Terrassa. Segons ella, la manca de fiabilitat del servei ferroviari ha fet que molts viatgers prefereixin el transport alternatiu: “Com a mínim amb el bus podem confiar en els horaris”.
Altres passatgers mostraven una actitud de resignació davant les incidències recurrents. És el cas del Marcelino, que també viatjava cap a Terrassa: “Si hi ha trens, agafarem el tren, i si no, l’autobús. No és la primera vegada que passa”.
Renfe ha atribuït aquesta situació a la “desconvocatòria de la vaga”, un fet que hauria generat desajustos en el servei durant les primeres hores del matí. Tot i això, els usuaris critiquen la manca d’informació clara i amb antelació, especialment en una línia clau per a la mobilitat diària entre el Bages i el Vallès Occidental.