Es disparen les pernoctacions a Terrassa: prop de 100.000 durant el 2025

Terrassa consolida el seu posicionament com a destinació turística. El 2025, la ciutat va registrar 97.610 pernoctacions, una xifra que representa un increment del 32,56% respecte al 2024, quan se’n van comptabilitzar 73.631. Les dades, presentades aquesta setmana al Plenari de la Taula de Treball de Turisme, confirmen un canvi de tendència: cada vegada més visitants opten per allargar l’estada i fer nit a la ciutat.
Segons el regidor de Turisme, Joan Salvador, aquest creixement “referma el potencial de Terrassa com una destinació amable, sostenible i de qualitat” i evidencia que el turisme ja no és només d’un dia, sinó que genera un impacte directe sobre l’allotjament, la restauració i el comerç local.
L’augment de l’activitat turística també es reflecteix en la botiga de Terrassa Turisme, ubicada a la Casa Soler i Palet. Al llarg del 2025 s’hi van vendre 6.616 productes, un 41,85% més que l’any anterior. Tot i que el 68% de les compres les van fer residents de la ciutat, gairebé un terç correspon a visitants de fora, una dada que reforça el valor promocional dels productes locals, especialment en períodes de gran afluència com la Festa Major, Nadal o la Fira Modernista.
Pel que fa a l’atenció directa al visitant, l’Oficina de Turisme va registrar 12.520 consultes, una xifra molt similar a la del 2024, malgrat el canvi d’ubicació. La majoria de consultes van ser fetes per residents de Terrassa, seguides de visitants de la resta de Catalunya. El turisme cultural continua sent el principal motor de demanda, amb més del 53% de les consultes, per davant del “shopping” i del turisme actiu.
El tancament de la Masia Freixa
El patrimoni cultural manté un paper central. Durant el 2025, els museus i espais patrimonials van rebre 204.664 visitants. Tot i suposar un descens d’unes 17.000 visites respecte a l’any anterior, la dada està fortament condicionada pel tancament temporal de dos equipaments clau: el MNACTEC i la Masia Freixa. Malgrat això, espais com la Seu d’Ègara, la Casa Alegre o el Castell Cartoixa de Vallparadís continuen atraient milers de persones i mantenen l’interès pel conjunt patrimonial de la ciutat.
Les visites guiades també han mantingut el seu atractiu, amb 325 grups i 5.881 participants, principalment provinents de fora de Terrassa, fet que reforça aquest producte com una eina clau de captació turística. En aquest sentit, el regidor Salvador apunta que “malgrat el tancament temporal d’equipaments de referència, les xifres ens indiquen que el catàleg de visites guiades és un producte clau per captar persones vingudes de fora i també perquè els terrassencs i les terrassenques aprofundeixin en el coneixement de la ciutat i del seu patrimoni".
A aquest dinamisme s’hi suma l’activitat de turisme de reunions (MICE), un total de 44 esdeveniments entre els quals destaquen congressos, jornades de treball o esdeveniments d’empreses, entre d’altres. També s’han celebrat un total de 50 esdeveniments esportius que, vinculats a disciplines com l’hoquei, el waterpolo o el golf, entre d’altres. Per últim, el creixement de la presència digital de Terrassa Turisme, que ja supera els 40.000 seguidors. Un conjunt d’indicadors que dibuixen un sector en expansió i amb recorregut de futur.
Un 2026 amb una oferta renovada
Segons l’Ajuntament, la Taula de Treball de Turisme també ha servit per avançar les línies de futur del sector. De cara al 2026, el consistori terrassenc aposta per renovar i ampliar l’oferta de rutes i visites guiades, amb un nou catàleg que inclou 16 propostes adaptades al context actual i que s’ampliarà quan reobrin equipaments com el MNACTEC i la Masia Freixa. Paral·lelament, la ciutat culminarà el projecte europeu Libeccio, reforçant el seu compromís amb un turisme sostenible, innovador i de qualitat. La nova Guia de Terrassa 2026, amb agenda d’esdeveniments, oferta gastronòmica i allotjaments, completa l’estratègia del consistori orientada a atraure visitants i fidelitzar-los.