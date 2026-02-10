Primark a Terrassa: el gran operador arriba al Parc Vallès

El gran operador de moda que ocuparà el nou edifici comercial del Parc Vallès serà Primark. Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, la multinacional irlandesa especialitzada en moda a preus competitius s’instal·larà a l’equipament de 3.000 m² que s’aixecarà davant del Fifty Factory, a l’espai que fins fa poc ocupaven les pistes de pàdel del QSports.
L’arribada de Primark posa fi a un rumor recurrent a Terrassa que s’arrossegava des de fa més de deu anys i que mai havia arribat a concretar-se. El nou establiment formarà part d’un edifici de més d’una planta, amb pàrquing soterrani sota el pàrquing exterior del Mercadona, tal com ja va avançar aquest mitjà en una informació anterior.
Aquest projecte s’emmarca en la reconfiguració global del Parc Vallès, que aposta per una transformació dels seus espais amb més zones per a vianants, millores en la mobilitat interna i una oferta orientada a generar experiències i incrementar el temps de permanència dels visitants. L’objectiu és consolidar el centre com una destinació comercial i d’oci de referència al Vallès Occidental.
La futura obertura de Primark se suma a altres incorporacions recents i previstes al Parc Vallès, com Urban Planet, amb més de 3.000 m² dedicats a l’oci actiu i esportiu; l’arribada de HalfPrice, prevista per a l’abril, i la nova botiga de Jack & Jones, que obrirà portes el 16 de febrer. Amb aquest nou operador, la superfície bruta llogable del centre superarà els 50.000 m².
Tot i que l’operació encara no ha estat anunciada oficialment, diverses fonts apunten que l’arribada de Primark suposarà un dels moviments comercials més rellevants dels darrers anys a Terrassa, tant per l’impacte econòmic com per l’atractiu que la marca genera a escala comarcal.