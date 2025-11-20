Aquests són els premiats dels concursos de decoració i maquillatge terrorífic de Terrassa

Els guanyadors dels concursos relacionats amb el Set de Cinema i les 12 Hores Fantàstiques de Terrassa han rebut les seves distincions.
El tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual i del Parc Audiovisual (Terrassa City of Film), Joan Salvador, ha participat aquest dimecres en el lliurament de premis als paradistes del Mercat de la Independència que van fer la millor decoració fantàstica durant el Set de Cinema - 12 Hores Fantàstiques.
El jurat va valorar les parades tenint en compte la creativitat aplicada i les connexions amb el cinema fantàstic, element essencial dels dos certàmens. El primer premi ha estat per a Fiorano, el segon per a Rebombori Cafè i el tercer, per a Llegums Marta.
A l'institut
D'altra banda, el tinent d'alcalde també ha participat a l'Institut Terrassa en el lliurament de premis a l'alumnat d'aquest centre educatiu que va fer caracterització/maquillatge de terror durant el passat Set de Cinema - 12 Hores Fantàstiques. Els cicles participants han estat els de Maquillatge professional i caracterització, Vestuari a mida i d'espectacles i Disseny tècnic en tèxtil i pell.
El primer premi ha recaiguten Lara Perea, del Cicle de Maquillatge professional i caracterització, i Lucía Boza, del Cicle de Vestuari a mida i d'espectacles. El segon ha estat per a Mónica Miranda, del Cicle de Maquillatge professional i caracterització, i per a Yasmine Kridid, del Cicle de Vestuari a mida i d'espectacles. La tercera distinció l'han guanyat Alejandro Guiraro, del Cicle de Maquillatge professional i caracterització, i Rubén Yáñez, del Cicle de Disseny tècnic en tèxtil i pell.