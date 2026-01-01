El blues no sobra cap dia a Terrassa

Els acords de l’energia no ressonaran aquest cop entre les parets del club ni un dijous de jam session ni un divendres o un dissabte de programació estable. Però com és Nadal, tot (gairebé) s’hi val. Arriba a la Nova Jazz Cava de Terrassa la 22a Blues & Boogie Reunion, que en realitat la formen dues “reunion”: una, aquest dilluns vinent, la Nit de Reis; i l’altra, l’endemà, amb músics que repeteixen i altres que no, però els dos dies amb el magisteri comú de l’impulsor del projecte, Lluís Coloma.
Fa, doncs, més de dues dècades que aquesta iniciativa converteix la Nova Jazz Cava en l’escenari idoni de la calidesa intrínseca als gèneres proposats amb aquesta combinació d’improvisació, virtuosisme i interacció amb el públic. Cada any, el projecte compta amb pianistes internacionals per completar el trio de Coloma i oferir un espectacle doble. Aquest dilluns vinent, a partir de les 21.30 hores, els convidats seran el pianista i cantant austríac Christoph Steinbach i l’intèrpret Javier Díaz.
Lluís Coloma, per descomptat, també pujarà a un escenari que inclourà dos pianos de cua, detall “que eleva encara més l’espectacularitat de la vetllada” i que permet duels musicals més intensos i improvisacions compartides entre els tres pianistes, segons els organitzadors. La banda la completaran Manolo Germán al contrabaix i Arnau Julià a la bateria.
Segona reunió
Dimarts, a les 19 hores, se celebrarà la segona reunió d’aquest esdeveniment especial dels altres reis, els del blues i el boogie. Lluís Coloma repetirà presència. També ho faran Manolo Germán i Arnau Julià.
En aquesta segona sessió l’estructura quedarà arrodonida amb la participació de dos pianistes de gran prestigi: Joerg Hegemann (qui va tocar fa 15 anys a la mateixa cita terrassenca) i Katharina Albert, també vocalista.
Les dues cites consecutives de la Blues & Boogie Reunion tindran el mateix preu en taquilla: 28 euros.