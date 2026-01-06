Tastets de Rilke a Terrassa

Un club de lectura amb la visió de Joan Vinyoli servirà per a inaugurar aquest dimecres, 7 de gener, un programa de tribut des de Terrassa a l’insigne poeta Rainer Maria Rilke l’any de commemoració dels cent anys transcorreguts des del traspàs de l’escriptor nascut a Praga. El 4 de desembre es van celebrar els cent anys del seu naixement. Tot quadra.
Tant Amics de les Arts com la llibreria La Temerària mantenen un vincle de degustació organitzada de literatures, diguem, foranes: cursos dedicats a creadors japonesos o russos, per exemple, en el cas de la llibreria del carrer de la Goleta. Ara s'uneixen per divulgar conjuntament l'obra d'un dels més aclamats poetes en llengua alemanya.
El cicle dedicat a Rilke, amb set activitats, començarà aquest dimecres amb una nova sessió del Club de Lectura d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, dedicat aquesta vegada a l’obra de Joan Vinyoli i, en concret, a “Versions de Rilke i Nietzsche”. L’activitat, presentada per Josefina Caminal i Mercè Collell, proposa una lectura compartida i comentada d’una selecció de poemes. La sessió s’iniciarà a les 19 hores i tindrà lloc a la Sala Vancells, al número 46 del carrer de Sant Pere.
La següent cita serà el 18 de febrer, també a les 19 hores, aquesta vegada a la Nova Jazz Cava amb la representació de “Rilke per Vinyoli”, amb direcció de Pau Monterde i introducció de Feliu Formosa. La interpretació anirà càrrec de Rosa Cadafalch, Òscar Intente i Òscar Muñoz, amb música de Joan Grimalt.
Lectures col·lectives
La Biblioteca Central de Terrassa (BCT) ha estat l’escenari triat per a una lectura col·lectiva de l’“Epistolari de Rilke”, el 20 de març a les 18.30 hores. Per al 8 i el 22 de maig, i el 5 de juny, està previst un seminari sobre Rilke, “Gairebé totes els coses ens criden a sentir”, amb la doctora en Medicina Josefina Caminal i la psicòloga Mercè Collell. Serà a les 19 hores a La Temerària.
La següent cita: una lectura col·lectiva de “Cartes a un jove poeta”, el 19 de juny, a les 18.30, al raval de Montserrat, davant La Temerària. Encara faltaran dues aportacions al catàleg de celebracions.
A l’octubre (la data, encara per designar) tindrà lloc a la BCT un acte de balanç de les aportacions recollides en el programa “Rainer Maria Rilke: vida, obra i temps”. La Temerària Editorial llançarà al mercat una novetat bibliogràfica, “Stefan Zweig: ‘Rainer Maria Rilke, Gustav Mahler, La Torre de Babel’”.