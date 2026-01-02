Una biblioteca de Terrassa amb llibres a dins i llibres a fora

A Sant Pere Nord s'emplaça la biblioteca del districte 6 (Bd6) de Terrassa, un dels equipaments públics situats en el costat sud del parc de la República encara en construcció, i amb entrada per la rambla de Francesc Macià. Com les obres han rebaixat el terreny, la façana nord de la biblioteca ha quedat a peu pla, visible (i tocable) des de l'espai de l'amfiteatre condicionat en la segona fase de les obres. Aquesta façana es convertirà en breu en un element vistós més del complex. Ja ha començat allà la instal·lació d'un mural ceràmic que, segons ha transcendit, representarà prestatges d'una biblioteca; amb els seus llibres, per descomptat. Tot plegat, l'any en què la biblioteca bufarà les espelmes del seu 20è aniversari.
Anna Taratiel, artista encarregada del projecte, també és la comissària de la iniciativa El Tercer Paisatge, al mateix barri
La biblioteca del districte 6, per tant, tindrà llibres de veritat a dins i dibuixos de llibres en l'exterior. La instal·lació de les primeres rajoles es va iniciar el passat 17 de desembre i l'Ajuntament, promotor del projecte, té la intenció que els treballs acabin durant aquest primer trimestre del 2026.
Uns 84 metres quadrats
Anna Taratiel, reconeguda artista visual terrassenca, ha rebut l'encàrrec municipal per dur a terme aquesta iniciativa artística, que no serà la primera que realitzi o coordini en el mateix barri. Aquest projecte, no obstant això, és diferent a la resta, sobretot en el que respecta als materials utilitzats: no és una obra de grafit, sinó de ceràmica, consistent en el farciment amb rajoles d'un disseny que, en aquest cas, recrea un prestatgeria amb llibres. El mural tindrà uns 84 metres quadrats, repartits en els dos panys en què està dividida la façana, a banda i banda del pati.
La biblioteca del districte 6, a la rambla de Francesc Macià, fa vint anys. L’edifici, obra de Joan Arias i Màrius Quintana, es va inaugurar el 18 de febrer del 2006
Abans de la col·locació de les peces calia condicionar la paret un cop rebaixada la cota del terra uns 80 centímetres. La superfície que ara és objecte de la intervenció artística es veia incrementada. Tant l’àrea “resorgida” com l’anterior, ja visible, requerien treballs d’habilitació que es van dur a terme en el segon semestre del 2025 i que estaven pressupostats en 39.930,12 euros. La façana nord de la biblioteca no presentava patologies greus, però necessitava reparació per diversos motius: la brutícia a la superfície més propera al terra, les deformacions dels elements metàl·lics dels paraments que tanquen el pati, l’adaptació a la nova alçada de la façana, la recol·locació d’un muret enderrocat durant les obres del parc o la solució al deteriorament de les reixes de ventilació rovellades i a l’òxid de les peces metàl·liques de la part superior de la paret.
La memòria del projecte restaurador indicava que el parament de formigó s’havia de revestir amb morter armat amb una malla “per garantir la seva adherència i durabilitat”. El motiu principal: allà, a sobre, s’hi havia d’instal·lar “un mural artístic, consistent en un mosaic ceràmic”. Aquesta és la fase ara en marxa, amb l’objectiu, segons l’Ajuntament, de convertir la façana nord en “teló de fons d’un espai singular de la ciutat” un cop acabada la construcció del parc de la República.
El mural ceràmic tindrà 84 metres quadrats, repartits en els dos panys de la façana
Anna Taratiel també és la comissària del projecte El Tercer Paisatge, que des del 2019 se centra precisament a Sant Pere Nord i materialitza l’interès en les intervencions murals per millorar l’entorn urbà mitjançant pràctiques artístiques contemporànies. La iniciativa, que compta amb la col·laboració de l’associació veïnal de Sant Pere Nord, permet identificar espais degradats i transformar-los en àrees de potencial creativitat per dur-hi a terme obres d’art urbà. L’ultim treball el va efectuar Zurik el 2025 al xamfrà dels carrers de Provença i de Roca i Roca.