De les dives al blues passant per una big band a Terrassa

La concentració de frenesí jazzístic en versió nadalenca viurà aquest dimarts el seu adeu, i ho farà en gran, amb un vespre carregat d’energia a la Nova Jazz Cava de Terrassa. Tot plegat, després d’un cap de setmana de vents de calidesa, perfectes per als termòmetres que s’han ensorrat, amb una doble i ben diferent aportació: la improvisació de Fail Again Ensemble, divendres, i l’espectacle “Dones & Big Band”, dissabte. Aquest dimarts, dia de Reis, per acomiadar el Nadal , segona i última entrega de la 22a edició de la Blues & Boogie Reunion.
Tot va començar amb el bloc de dos concerts al Cicle Dives del Jazz, amb la terrassenca Júlia Plans i Marina Tuset, a Nadal i Sant Esteve. Si l’animació ambiental i La Vella Dixieland són indissociables, el nus es va fer més fort encara en el comiat del 2025 i la benvinguda al 2026, amb dos concerts, el nocturn i el de la tarda, en què la mítica banda semblava amb més ganes que mai de gaudir i fer gaudir al públic poc després de celebrar els 45 anys d’existència. Comptava aquest cop amb la col·laboració de Namina a la veu i la guitarra per arrodonir la festa i mantenir la tradició dixie a la Cava per a la Nit de Cap d’Any i la celebració de l’endemà, dijous.
I l’endemà de l’endemà, la formació Fail Again Ensemble va tornar al passatge de Tete Montoliu per escalfar el local amb la seva aposta d’avantguarda i improvisació constant dirigida per David García. El conjunt ja venia endollat, i molt, després de les actuacions a l’espectacle de Marcel·lí Antúnez al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
The Big Barra Band
Aquest dissabte passat, una vintena de músics va passar per l’escenari en un espectacle de jazz, soul i swing amb un públic amb forta presència de veïns de Sant Quirze del Vallès, població de la qual procedeix The Big Barra Band. Aquesta formació presentava el seu projecte “Dones & Big Band”, dedicat a èxits de grans veus femenines: de Celia Cruz a Aretha Franklin, passant per Ella Fitgerald o Amy Winehouse.
L’ultim bloc nadalenc, el quart, és un regal de Reis per al qual es van programar dues sessions, una aquest dilluns al vespre i la segona, aquest dimarts, a partir de les 19 hores, amb un cartell energètic. És la 22a Blues & Boogie Reunion, impulsada per Lluís Coloma, i amb la presència a l’escenari de dos pianistes més: Joerg Hegemann i Katharina Albert, també vocalista. Manolo Germán (contrabaix) i Arnau Julià (bateria) completaran la fórmula.